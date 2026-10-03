Ústecká univerzita má laboratoře pro výzkum hospodaření se surovinami

Ústecká univerzita zprovoznila nové Centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat hospodaření se surovinami tak, aby se zamezilo plýtvání. Získat chtějí například odpověď na otázku, jak chemicky rozložit použité oblečení na vlákna a z nich znovu vyrobit plnohodnotnou přízi. ČTK o tom informovala mluvčí univerzity Jana Kasaničová.
Nové pracoviště vzniklo v prostorách bývalé menzy v univerzitním kampusu. Laboratoře stály téměř 15 milionů korun. Moderní přístrojové vybavení umožní podle mluvčí propojovat vzdělávání s výzkumem. "Budou zde probíhat výzkumy především v oblasti hospodaření se surovinami tak, aby se co nejméně plýtvalo a aby se použité materiály daly znovu využít nebo recyklovat, včetně chemické recyklace odpadních materiálů, zejména plastů a textilu," uvedl děkan fakulty životního prostředí Pavel Kuráň.
Fakulta se současně zapojuje i do evropského projektu, jehož cílem je vývoj nové generace bezpečnějších lithiových baterií. Využívat laboratoře budou moci také studenti nového bakalářského programu, který se zaměřuje na cirkulární ekonomiku, moderní energetiku, recyklaci a transformaci průmyslu. Studenti se mají zapojovat do reálných výzkumných projektů a spolupracovat s firmami už během studia. Nové laboratoře tak podle mluvčí propojí tři oblasti, na kterých fakulta dlouhodobě staví, a to vědu, moderní technologie a praktická řešení ochrany životního prostředí.
Fakulta životního prostředí byla jednou ze zakládajících fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která 1. října oslavila 35 let od svého vzniku. Sídlí v nově postaveném Centru přírodovědných a technických oborů v univerzitním kampusu.