Ústecká záchranná služba bude vzdělávat profesionály,budou moci zastoupit lékaře

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína. ČTK o tom dnes informoval mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Záchranáři získají kompetence, díky kterým budou moci v některých oblastech zastoupit lékaře.
Akreditaci udělenou ministerstvem zdravotnictví vnímají záchranáři jako milník v odborném vzdělávání a personálním zabezpečení. Specializační vzdělávání je zaměřeno na prohloubení znalostí a praktických dovedností záchranářů, zejména v poskytování neodkladné péče mimo nemocnici i při řešení mimořádných událostí. "Získání akreditace vnímáme jako velký úspěch a zároveň závazek. Jsme hrdí na to, že můžeme aktivně přispívat ke zvyšování odborných kompetencí zdravotnických záchranářů a podílet se na jejich dalším profesním růstu," uvedl ředitel Petr Bureš.
Vzdělávacím programem krajská záchranná služba reaguje na rostoucí nároky kladené na záchranáře, kteří se v současnosti stále více podílí na poskytování vysoce specializované péče přímo v terénu. Systematické vzdělávání a rozvoj odbornosti jsou proto klíčovými předpoklady pro zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče, uvedl Voleník.
Akreditovaný program povedou odborníci z praxe. Nabídne účastníkům nejen teoretické znalosti, ale především praktický nácvik modelových situací, které odpovídají reálným podmínkám výkonu povolání. První účastníci by do programu mohli nastoupit na podzim.