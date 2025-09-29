Další prostředky poputují na demolici zastaralého pavilonu opic a na opravy kanalizace. Zoo navíc počítá s výměnou tepelného čerpadla a s nákupem nové techniky, například traktoru s kontejnerovým nosičem, který usnadní údržbu areálu.
Finance půjdou rovněž na pasportizaci a monitoring, tedy detailní mapování a sledování stavu areálu i jednotlivých staveb. Město peníze uvolnilo z Fondu pro záchranu a rozvoj.
Minulý měsíc uvolnila radnice ze stejného zdroje pro zoo necelých 12 milionů korun. Městská příspěvková organizace si za ně pořídí mimo jiné nový zoovláček.