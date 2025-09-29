Ústecká zoo získá téměř pět milionů korun na rozvoj

Autor: lnř
  7:59
Ústecká zoologická zahrada dostane od města příspěvek ve výši necelých pěti milionů korun na rozvoj. Peníze jsou určeny mimo jiné na revitalizaci výběhu asijských antilop či rekonstrukci prvního patra exotária s tropickými živočichy.

Primát gibon belolící. Část peněz poputuje na demolici zastaralého pavilonu opic. | foto: Zoo Ústí nad Labem

Další prostředky poputují na demolici zastaralého pavilonu opic a na opravy kanalizace. Zoo navíc počítá s výměnou tepelného čerpadla a s nákupem nové techniky, například traktoru s kontejnerovým nosičem, který usnadní údržbu areálu.

Finance půjdou rovněž na pasportizaci a monitoring, tedy detailní mapování a sledování stavu areálu i jednotlivých staveb. Město peníze uvolnilo z Fondu pro záchranu a rozvoj.

Minulý měsíc uvolnila radnice ze stejného zdroje pro zoo necelých 12 milionů korun. Městská příspěvková organizace si za ně pořídí mimo jiné nový zoovláček.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, policisté ho zadrželi

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v rodinném domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:50

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

28. září 2025  11:59,  aktualizováno  29.9 8:35

Smíchovské nádraží Praha

vydáno 29. září 2025  8:28

Výstavba tramvajové trati u Muzea

vydáno 29. září 2025  8:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Akce Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Na snímku je propojení turbiny a generátoru, v pozadí pak přístupové schodiště. Je to zajímavý pocit být pod úrovní hladiny řeky.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

Pohled z věže elektrárny není zrovna běžný

vydáno 29. září 2025  8:26

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla přístupněna věž elektrárny.

vydáno 29. září 2025  8:26

Sídliště Solidarita

Letadlo Casa 295MW nad Sídlištěm Solidarita na lince z Prahy do Bruselu krátce po startu z letiště ve Kbelích.Stroj registrace 0481 provozovaný Armádou České republiky byl vyroben roku 2021.

vydáno 29. září 2025  8:26

Strakova akademie

Den otevřených dveří a výstava aut ve Strakově akademii.

vydáno 29. září 2025  8:25

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

O státním svátku 28.9.2025 dohlíželo na provoz lodí, lodiček a přívozů na Vltavě toto inspekční plavidlo kotvící u náplavky Výtoň.

vydáno 29. září 2025  8:25

Do sobotního rozhlasového Toboganu dne 27. září 2025 pozval moderátor Aleš Cibulka manžele Evu a Václava Hudečkovi, Jiřího Pavlicu a klavíristu Lukáše Klánského.

vydáno 29. září 2025  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.