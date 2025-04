Na velikonoční program zve zoologická zahrada v Ústí nad Labem.

Od čtvrtka 17. do pondělí 21. dubna tu na děti bude čekat velikonoční stezka, za splnění úkolů dostanou na pokladně odměnu. Dále se malí návštěvníci mohou těšit například na malování na obličej, a to od pátku do pondělí.

Zájemcům budou otevřeny obě průchozí expozice, tedy klokaní i lemuří, a probíhat budou i komentovaná krmení či jízdy zoovláčkem.

Na Velikonoční pondělí je pak pro zvířata připraven tzv. enrichment – obohacení prostředí chovaných druhů.

Zoo je otevřena vždy od 9 do 18 hodin. Vstupné pro dospělého návštěvníka vyjde 160 korun, pro děti, studenty a seniory na 100 korun. Rodinné vstupné činí 450 korun.