Ústecká zoologická zahrada má novou samici medvěda malajského

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má novou samici medvěda malajského, kterou získala ze zoo v nizozemském Arnhemu. Samice vytvoří chovný pár s mladým samcem, který se v ústecké zoo narodil v roce 2022. Příchod nového zvířete vnímá zoo jako důležitý krok k udržení a záchraně chovu vzácného druhu, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí zahrady Veronika Schranková.
Samice narozená v roce 2019 se s novým prostředím i samcem postupně seznamuje. Na celý proces dohlížejí zkušení chovatelé. Veřejnosti bude zvíře poprvé představeno 25. dubna na akci Den Země.
Ústecké zoologické zahradě se v chovu medvěda malajského daří i v celosvětovém srovnání. Za posledních deset let se podařilo v zoologických zahradách odchovat sedm mláďat, dvě z nich právě v Ústí.
Pro potřeby nového chovného páru ústecká zoo upravila výběh po lvech, který teď splňuje podmínky pro chov medvědů malajských. Nejmenší medvědy světa budou návštěvníci moci pozorovat ve dvou expozicích. Na úpravu výběhu přispěla veřejnost ve veřejné sbírce založené Ústeckou komunitní nadací.
Populace medvědů malajských v lidské péči stárne, každé odchované zvíře je tak pro záchranu druhu důležité. "Pro zajištění větší stability a snahy o maximální posílení populace byl náš 24letý samec naopak zapůjčen do téže holandské zoo a snad i on zvýší počet narozených mláďat v populaci," uvedla Schranková.