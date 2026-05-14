Ústecká zoologická zahrada se raduje ze dvou nových přírůstků

Irbis, kočkovitá šelma žijící ve volné přírodě v asijských horách, přicestoval do krajského města z finské Ähtäri Zoo.
„Koordinátorka chovu naší zoo tohoto samce doporučila jako nejlepší možnou genetickou kombinaci s naší samicí,“ uvedla mluvčí ústecké zoo Veronika Schranková.
Irbis dorazil 24. března. „Hned druhý den jsme se rozhodli zvířata spojit, neboť samice vykazovala projevy nastupující říje a nebyl čas ztrácet čas. Jak probíhá jejich společné seznamování, mohou lidé vidět ve venkovním výběhu,“ dodala Schranková.
Samice anoa nížinného pak dorazila na začátku dubna. Jde o nejmenšího nedomestikovaného tura na světě z indonéského ostrova Celebes. Patří k ohroženým druhům, ve volné přírodě zbývá méně než 2500 jedinců. Samice přicestovala do Ústí ze zoo v německém Lipsku.