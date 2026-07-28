Ústecká zoologická zahrada získá darem dva papoušky ze zoo Hluboká

Ústecká zoologická zahrada získá darem dva amazoňany fialovoprsé ze záchranné stanice z jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou. Papoušci se dostali do záchranné stanice, která k zoo patří. Jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly původ opeřenců. Zvířata pak propadla státu. Ústecká zoo tak ptáky dostane darem od ministerstva životního prostředí. ČTK to řekla zooložka Markéta Jariabková.
Ústecká zoo chce z papoušků v hodnotě 14.000 korun do budoucna vytvořit chovný pár a pokusit se o odchov. Amazoňan fialovoprsý patří mezi ohrožené druhy, ve volné přírodě podle odhadů přežívá pouze přibližně 1000 až 2000 jedinců a jejich počet dál klesá. Pestrobarevní ptáci mají svůj domov v Jižní Americe.
Ústecká zoo chová několik druhů papoušků ara, papouška nádherného či vlnkovaného nebo žaka šedého. "Teď se čeká, až se to schválí. Nějaká expozice pro ně pak bude připravená a budou určitě k vidění," řekla ČTK k umístění nového druhu ústecká radní Eva Nováková (ANO).