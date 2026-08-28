Ústecká ZUŠ oslavila sté výročí s pěvkyní Randovou, jejíž jméno škola nese

Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem dnes oslavila 100. výročí založení společně s operní pěvkyní, jejíž jméno nese. Umělkyně se účastnila pěveckých kurzů a odpovídala na otázky na besedě v muzeu. Součástí události je také koncert účastníků pěveckých mistrovských kurzů.
Kurzů se účastnilo 13 zpěváků z Česka, ale také například z Ukrajiny, Anglie a Polska. "Semináře jsou zamýšleny také pro mladé české pěvce, kteří nemají takovou možnost vyjetí do ciziny k jiným odborníkům, kteří by jim dávali rady," řekla ČTK Randová.
Česká mezzosopranistka má k městu a škole vztah od dětství. "Já jsem zde vyrůstala, na základní umělecké škole jsem začínala v šesti nebo sedmi letech studiem klavíru a studovala jsem ho deset let," řekla Randová s tím, že hru na klavír nechtěla mít jako své povolání. "V té době přišla paní profesorka Švábová, která začala vyučovat zpěv, takže jsem se k ní přihlásila a začala jsem jiný druh hudby. A tak se to vyvinulo, že jsem u toho nakonec skončila," uvedla Randová, která letos také oslaví vlastní kulaté výročí. Na konci roku jí bude 90 let.
Základní umělecká škola se připravovala na jubileum od loňska, kdy dal ředitel školy Marek Korbélyi zprovoznit nové webové stránky. Nechal na ně umístit naskenované všechny staré kroniky, aby byly přístupné veřejnosti. Oslavy pak počátkem letošního roku zahájil školní ples a následovala výstava v muzeu města. "Návštěvníci měli možnost zhlédnout medailonky různých osobností, které prošly naší školou, ať už jako učitelé nebo žáci. Součástí té expozice byly i některé artefakty paní Randové, jako její kostým, medaile za plavání a podobně,“ dodal Korbélyi. Oslavy budou podle ředitele vrcholit 25. října v Divadle města Ústí nad Labem galavečerem, při němž vystoupí absolventi školy.
Školu Evy Randové čeká od 1. září spojení se Základní uměleckou školou Neštěmice. Ředitelem spojené školy bude Korbélyi. Podle ředitele toto spojení přinese oběma školám benefity, obzvláště v prostupnosti pořádaných akcí. Žáků by se tato změna dotknout neměla.
Škola vznikla v roce 1926 jako orchestrální a takto fungovala až do okupace v roce 1939. Výuku obnovila na podzim 1945, kdy přibyl taneční či literárně dramatický obor.