Místní podepisují petici a požadují, aby centrum v lokalitě nevzniklo. Obávají se totiž, že se do klidné vilové části města začnou stahovat uživatelé drog, mluví o ohrožení bezpečnosti svých rodin a tvrdí, že sociální služba zaměřená na uživatele drog do vilové čtvrti nepatří. Poukazují na blízkost školky, parku i polikliniky a strachují se, že by se atmosféra ulice mohla zásadně změnit.
Řada z nich připomíná i zkušenosti z minulosti, kdy v nižší části ulice už obdobné zařízení bylo. „My jsme si to prožili. Víme, co se tady dělo. O to mocnější ty naše obavy jsou,“ řekl Jan Kalina, který v ulici bydlí celý život. Uvádí, že si uživatelé drog v minulosti chodili měnit stříkačky a následně si drogu aplikovali v zahradách a dvorech v okolí.
„Sousedovi bylo tehdy deset a koukal na ně z okna. Chodili na polikliniku na záchody, dělali tam bordel. Sedávali u plotů, byly tu vykradené, a dokonce pokálené zahrádky. A park nebyl to, co je teď,“ dodal.
Podle iniciátorky petice Ireny Schrankové se obyvatelé bojí, že by se část klientů mohla přesouvat právě do místního parku. „Ti lidé tam budou chodit, budou si tam aplikovat drogy a s nimi se potáhne trestná činnost. Z místa, které teď žije, se stane prostor, kde se budeme bát chodit,“ přiblížila Schranková.
Petici proti zřízení centra ve Staré ulici podepsalo dosud 372 lidí, protestující podpořil i šéf ústecké policie Jindřich Holeček. Podpisové archy jsou umístěné například v poliklinice, místní restauraci i kavárně. Petenti také přišli na poslední jednání ústeckého zastupitelstva v pondělí a chtěli situaci řešit.
„Přišli jsme vám sem říct, že uděláme všechno pro to, aby to centrum u nás v ulici nebylo. Zamyslete se. Nemáte tady jinou část města, která by byla takhle cenná,“ sdělila za petiční výbor zastupitelům Schranková.
Vedení města tvrdí, že momentálně nemůže situaci ovlivnit, protože dům není v jeho vlastnictví. Primátor Petr Nedvědický (ANO) uvedl, že o provozu centra bude rozhodovat stavební úřad. „V současné době s tím nemůžeme nic udělat,“ popsal.
Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) doplnil, že město nabídlo organizaci Drug-Out Klub, která centrum pro závislé provozuje, náhradní objekt v Předlicích, ten ale podle neziskovky nesplňoval požadavky na dostupnost a velikost.
Původní budovu město odkoupilo
Centrum se z původního místa ve Velké Hradební stěhuje proto, že město budovu, v níž sídlí, odkoupilo a vypovědělo mu smlouvu. V objektu by nově měla být dětská skupina.
Organizace tak musela v krátké době hledat nové zázemí. Jako dostupné řešení, které splňuje požadavky na umístění adiktologických služeb v centru města, se jí nakonec jevil dům právě ve Staré ulici.
Drug-Out Klub odmítá, že by se v lokalitě objevovali rizikoví klienti. Předsedkyně spolku Zdeňka Staňková zmínila, že organizace bývá často nespravedlivě spojována s lidmi, kteří nejsou jejími klienty. Podle ní centrum poskytuje zdravotní, sociální a psychoterapeutické služby lidem řešícím závislost a také jejich blízkým. V péči má kolem 700 klientů.
Na novém místě ve Staré ulici tak nemá jít podle vedení centra jen o výměnu injekčních stříkaček. Má být poskytována také ambulantní adiktologická péče, poradenství, terapie a podpora mladých klientů včetně těch, kteří řeší alkohol, drogy či gambling.
Podle organizace jsou tyto služby ve městě dlouhodobě potřebné a jejich dostupnost pomáhá předcházet tomu, aby se závislí lidé více pohybovali na veřejných místech.
„Potřebujeme, aby to mělo logiku – aby byly služby efektivní. O jiné lokalitě se bavit nemůžeme, protože bychom nesplnili dostupnost. Nebudu diskriminovat část klientů jen proto, že se to někomu nehodí,“ obhajovala výběr objektu ve Staré ulici ředitelka organizace Drug-Out Klub Radka Kobližková.
V lokalitě, kde centrum v současné době sídlí, je řada problémů. Pohybují se tam narkomani či dealeři drog. Kobližková na zastupitelstvu vysvětlovala, že se však nejedná o klienty organizace, a poukázala na bezdomovce v podnapilém stavu, kteří se v oblasti také vyskytují.
„Já pro vás nikdy ruku nezvednu,“ reagovala náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.) ohledně poskytnutí dotace na příští rok (město centru poskytuje příspěvek pravidelně každý rok – pozn. red.).
Kobližková ovšem připomněla, že město se na financování centra podílí jen minimálně. „Od města dostáváme sto tisíc korun ročně, přitom provoz je v řádech milionů. Pro město jsme velmi levná služba,“ vylíčila.
19. června 2024