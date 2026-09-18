Ústecké Činoherní studio bude v 55. sezoně pokračovat v angažovaném divadle

Ústecké Činoherní studio bude v nadcházející 55. sezoně pokračovat v politicky angažovaném divadle. S podtitulem Kdo nám vládne? uvede tři premiéry v hlavním repertoáru, dvě další pro děti, vzdělávací program, scénické čtení, workshopy a další. Soubor se také zapojí do akcí k výročí 90. narození Václava Havla. Sezonu dnes divadlo zahájilo komentovanými prohlídkami zákulisí. Ve foyer si lidé mohli prohlédnout motivy z vizuálu k nové sezoně.
Divadlo a umělecký soubor se změnily před rokem, kdy se uměleckého vedení naplno ujal Michal Hába, který se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje aktuálním společenským tématům a hledá pro ně jasný divadelní jazyk. "Pokračujeme v profilaci současného, politického a hledačského divadla. Podtitul sezony není striktním tematickým vymezením repertoáru. Činoherák dál usiluje o jasnou uměleckou profilaci, aniž by přišel o pestrost, která ke studiovému divadlu patří," uvedla hlavní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
Otázka z podtitulu nemíří podle Linky pouze k politickým představitelům. "Moc dnes stejně dobře znamená majetek, respektive vlastnictví médií a technologických platforem, algoritmy rozhodující o tom, co vidíme, stejně jako jsme všichni v područí ekonomického systému, jehož pravidla jsme si zvykli vnímat skoro jako přírodní zákony," uvedla. Soubor témat zahrnuje představy o úspěchu, práci, genderu nebo žádoucím životě. Činoherní studio chce podle dramaturgyně i ve své 55. sezoně rozvíjet současné a odvážné divadlo, které se k aktuálním společenským otázkám staví kriticky.
První premiérou bude 13. listopadu hra Svatá Johanka z jatek německého dramatika Bertolta Brechta v režii Michala Háby. Příběh odhaluje nelidské fingování trhu, burzy a nelítostný boj velkých podnikatelů. "Divadlo plné falešných model, humoru a Dark popu," uvádí k tomu ústecký Činoherák.
Příští rok na konci ledna bude mít premiéru hra Dopamin, jejíž autorkou a zároveň režisérkou je Viktorie Vášová. Dílo se věnuje digitálnímu světu a jeho vlivu na člověka. Inspirací pro třetí premiéru se stal kultovní román irského autora Brama Stokera Dracula. Tvůrci si kladou otázku, zda je upír obávaným predátorem, odporným parazitem nebo i sexy modelem a zda už společnost viktoriánskou prudérnost překonala.
Do festivalu NaHavla, který bude v Ústí nad Labem od 22. září, se Činoherní studio zapojí 28. září scénickým čtením. Je také tradičním místem, které hostí několik představení podzimního divadelního festivalu Kult.