Ústecké Činoherní studio uvádí Brechtovu hru Svatá Johana z jatek

Divadelní soubor Činoherního studia uvádí na jevišti v Ústí nad Labem epickou hru Bertolda Brechta Svatá Johana z jatek. V inscenaci, která se točí kolem duetu dvou hlavních postav, uvidí lidé sníh, oheň, tanec i filmové záběry. Nechybí humor a politický obsah. Pozornost obrací k propojení ekonomické a politické moci. Premiéra je na programu v pátek.
Podtitul inscenace v sezoně nazvané Kdo nám vládne? zní Fight Oligarchy & miluj bližního svého. "Hlásíme se k brechtovským principům, což není českému divadlu úplně vlastní. My to tak bereme, jako takovou misi tyto principy trochu prosazovat," řekl před dnešní generální zkouškou režisér Michal Hába. Divadlo na základě těchto principů je vědomě politické, reflektuje společenskou situaci.
Rozsáhlý svět továrníků, dělníků a burzovních obchodníků ztvárňuje pět herců. "Brechtova hra je velmi obsáhlá, rozmáchlá, potřebuje davy propuštěných dělníků, chudáků, spoustu makléřů, podnikatelů, byznysmenů. V tom nám pomáhá live cinema, kdy je snímána živá herecká akce, a filmové dotáčky," uvedl Hába. Tříhodinová inscenace staví na silné hudebnosti a právě filmovosti.
Hra je vystavena na finanční krizi, kdy praská ekonomická bublina. A do toho vstupuje Johana Dark, členka dobročinné organizace Černí slamáci, která se snaží pomoci propuštěným dělníkům a přesvědčit masného magnáta Maulera, aby obnovil svět v továrnách. Postupně se dostává do prostředí obchodních dohod, burzovních spekulací, poznává svět, v němž o životě lidí rozhodují obchodní zájmy a kde se i dobročinnost může stát součástí udržování nespravedlivých poměrů. "Je to vlastně její cesta k nějakému uvědomění a reflexi, poznání souvislostí mezi bohatstvím jedněch a bídou druhých," řekl Hába.
Hlavní hrdinka vstupuje do děje s určitou morální nadřazeností, má pocit, že vše je o morálce. "Během hry se dozvídá nebo si uvědomuje, že je to taky o nějakých životních podmínkách lidí a že nejde jen tak moralizovat úplně někoho, kdo v podstatě nemá za co žít," uvedl režisér. Podle něj nelze dnes mluvit o demokracii a přitom opomíjet oligarchii, jejíž moc roste do extrémních rozměrů, proto se divadlo do Johany z jatek pustilo.