Ústecké Činoherní studio zapojilo do adaptace Války s mloky dětské sbory

Ústecké Činoherní studio adaptovalo román Válka s mloky. Inscenace s podtitulem antifašistická alegorie se pevně drží textu Karla Čapka. Měnit podle tvůrců nebylo potřeba nic, protože je sám o sobě velmi aktuální a předloha trefně popisuje současnost. Na jevišti se představí i dětské sbory. Náročné téma se snaží umělci pojmout s humorem. Premiéru bude mít hra v pátek 20. března.
Čapkův satirický román varující před nástupem fašismu a lidskou lhostejností adaptoval pro ústeckou scénu umělecký šéf Michal Hába. "Drželi jsme se věrně Čapkova textu, který si doba aktualizuje sama. Ale jako Čapek nechtěl literaturou kázat, tak ani my nechceme moralizovat. Vyjadřujeme se ke stavu světa s humorem, nekážeme, vybízíme k uvažování o světu," uvedl.
Výklad toho, co v knize fašismus reprezentuje, není podle Háby jednoduchý. "Jsou fašisty lidé, kteří mloky mučí a vykořisťují až v industriálních rozměrech, nebo je fašistickou vznikající mločí civilizace, která nechala stranou věci jako kultura a umění? Čapek nepřistupuje na jednoduché rozdělení na dobro a zlo," řekl Hába. Podle něj nejde "jen" o fašismus a stoupající hladiny oceánů, ale o popis ztráty citlivosti, jak vůči jiným bytostem, tak vůči hrozbám.
Vedle členů souboru Činoherního studia účinkují Ústecké Bambini a pěvecký sbor ZŠ Stříbrnická pod vedením Lenky Bérešové. "Chtěli jsme ztvárnit mnohost mloctva a zároveň nám přítomnost dětí dává logiku, protože jejich budoucnosti se dnešní dění týká," uvedl Hába. Hudbu vytvořil skladatel Jindřich Čížek. Scénografii navrhla Lucie Krausová. Dramatický obsah má až komickou formu. "O vážných věcech chceme mluvit s humorem a nevrhat diváka do deprese tváří v tvář výzvám dneška, ale naopak probouzet naději i chuť těmto výzvám čelit," řekl Hába.
Kostýmy vytvořila Adriana Černá a pohybovou spolupráci zajistili Ondřej Jiráček s Markem Kristiánem Hochmanem. Kapitána J. Van Tocha hraje Jan Pouhlar.