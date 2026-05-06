Ústecké divadlo uvede terezínskou operu Brundibár, oslovit chce celé rodiny

Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým, podle tvůrců propojuje hravost s hlubokým historickým kontextem. Cílem nastudování je připomenout, že hodnoty jako solidarita, odvaha a víra mají své místo i v dnešním světě, řekla ČTK při dnešní generálce za inscenační tým Renáta Filipi.
Dílo skladatele Hanse Krásy na libreto Adolfa Hoffmeistera vzniká v hudebním nastudování dirigenta Martina Peschíka a v režii Davida Codyho. Výjimečnost inscenace spočívá mimo jiné v úzké spolupráci s Ústeckým dětským sborem a velkém množství dětských rolí přímo na jevišti. "Pro děti je to obrovská zkušenost být součástí profesionální inscenace. Učí se nejen hudbě a divadlu, ale i spolupráci a zodpovědnosti," uvedla sbormistryně Martina Zemanová. Podle ní má Brundibár schopnost oslovit mladé interprety i diváky přirozeným a srozumitelným jazykem.
Samotný příběh sleduje sourozence Pepíčka a Aninku, kteří se snaží pomoci své nemocné mamince a postaví se nespravedlnosti. Díky odvaze, přátelství a pomoci ostatních nakonec dokážou překonat překážky a zvítězit nad zlem. "Brundibár je silný právě svou jednoduchostí. Děti v něm okamžitě pochopí, o co jde, a dospělí v něm zároveň čtou hlubší významy," řekl režisér.
Terezínská historie dodává opeře další rozměr. Vznikla v době druhé světové války a její uvádění v Terezíně přinášelo dětem i dospělým naději a pocit sounáležitosti. "Je to dílo, které vzniklo v těžkých podmínkách, ale nese v sobě neuvěřitelnou sílu. Právě to chceme dnešnímu publiku předat," uvedl dirigent.
Skladatel Krása představení nacvičil s malými židovskými vězni po své deportaci do Terezína. "V době míru a blahobytu si těžko dovedeme představit, v jakých podmínkách opera vznikala, ale velice přesně se ze vzpomínek bývalých vězňů dozvídáme, jaký význam pro ně opera měla," uvedl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek v roce 2023, kdy opera zazněla v Terezíně u příležitosti 80 let od prvního uvedení. Finální část opery zlidověla tak, že jí znal v ghettu každý. O její oblibě svědčil fakt, že i přes nutnost obsazení rolí vzhledem k deportaci měnit, hrála se v Terezíně pětapadesátkrát.