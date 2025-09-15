Ústecké městské divadlo má nové webové stránky

Divadlo města Ústí nad Labem má nové webové stránky, návštěvníkům nabízejí rychlý přístup ke kompletním informacím o aktuálním repertoáru, předplatném, akcích, projektech baletního a operního souboru, orchestru i dětského studia.
„Stránky reflektují moderní trendy, jsou přehlednější a uživatelsky přívětivější. Cílem nového webu je nabídnout našim divákům jednodušší orientaci, rychlý přehled programu a komfortní nákup vstupenek. Chceme, aby stránky odrážely energii našeho divadla a jeho pestrost,“ uvedla mluvčí divadla Renata Filipi.
Web je dostupný na adrese www.dmul.cz.