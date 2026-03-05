Ústecké muzeum zdobí více než 600 velikonočních kraslic

„Výstava se skládá z 502 kraslic, které vytvořili dospělí malíři, a pak 106 exponátů, jež byly dělaly děti v rámci soutěže. Kraslice jsou zdobeny batikováním, reliéfním zdobením voskem, vyškrabáváním, některé jsou zdobeny slámou nebo sítinou,“ uvádí Martina Kaucká, vedoucí pedagogického oddělení ústeckého muzea.
Autoři pocházejí z různých koutů republiky – od Aše přes Žatec, Litoměřice přes České Budějovice, Jihlavu, Hradec Králové až po Uherský Brod, většinou jde o členy Asociace malířů a malířek kraslic České republiky.
Výstavu doplní obrázky, jež vytvořili pracovníci muzea, které přibližují zejména dětem jednotlivé tradice v konkrétní sváteční dny během Velikonoc. „Na zemi bude nalepený ‚chodníček‘, po kterém se návštěvníci projdou tímto období – seznámí se tedy s šesti postními nedělemi a dále pašijovým týdnem. K jednotlivým nedělím jsou na sloupech drobnosti, které se k tomuto dnu váží. Na 1. neděli postní je to například tradiční pokrm – pučálka, na Družebnou neděli budou zase na míse koláče,“ vyjmenovává Kaucká.
O víkendu 28. a 29. března si bude také možné krásné zdobené vejce prohlédnout také na výstavě v Libotenicích, pořádá ji místní Galerie kraslic.