Ústecké očkovací centrum zkrátilo kvůli nízkému zájmu otevírací dobu

Očkovací centrum v ústecké Masarykově nemocnici zkrátilo kvůli nízkému zájmu o vakcinaci proti koronaviru a chřipce provozní dobu.
Přijít lze každý čtvrtek, nově však už jen od 12 do 17.30 hodin, dopolední hodiny byly zrušeny.
Opatření platí od čtvrtka 27. listopadu.
Centrum navíc zůstane otevřené je do 18. prosince, poté definitivně skončí.
Zájemci si zde mohou nechat aplikovat novou podzimní a zimní vakcínu proti koronaviru Comirnaty zdarma. Dostupné jsou i chřipkové vakcíny pro samoplátce i pojištěnce.
Očkování proti oběma nemocem lze podstoupit zároveň nebo s dvoutýdenním odstupem.