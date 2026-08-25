Ústecké ZUŠ Evy Randové a ZUŠ v Neštěmicích budou mít od 1. září jedno vedení

Ústecké základní umělecké školy Evy Randové a Neštěmice budou mít jedno vedení. Spojení považuje jejich zřizovatel, Ústecký kraj, za ekonomické. Výuka na obou školách zůstane zachovaná. Vedení obou škol se od 1. září ujme současný ředitel ZUŠ Evy Randové Marek Korbélyi. Ředitelce ZUŠ Neštěmice Jindře Nademlejnské skončilo funkční období.
"Budou dál fungovat obě, ale sloučením vznikne ekonomicky efektivní subjekt, který bude mít jednoho ředitele, ale určitě to neznamená nějaké omezení ve výuce," uvedl hejtman Richard Brabec (ANO). Zároveň chtěl rozptýlit obavy veřejnosti, že by se měla některá ze škol zrušit. Podle něj některé nabízené kurzy v Neštěmicích budou dostupné dětem v centru města a naopak.
Děti mohou také docházet na akce obou škol bez omezení, řekl ČTK Korbélyi, který se dnes v Neštěmicích poprvé ujal zahajovací porady. Čeká ho oficiální převzetí školy včetně účetnictví a dalších náležitostí. Podotkl, že má dva poloviční úvazky, dohromady tak pracuje na jeden úvazek jako ředitel obou škol.
Cílem obou škol je u žáků rozvíjet umělecké nadání a vztah k umění. Někteří žáci poté pokračují ve studiu na vyšších a vysokých uměleckých školách a stávají se profesionálními umělci. Školy nabízejí hru na klavír, kytaru, výuku zpěvu, tance, dramatickou výchovu, výuku malby i méně obvyklé kurzy hry na lesní roh nebo varhany.