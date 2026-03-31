Ústeckému kraji klesl loni počet obyvatel na 805.943, hlavně přirozenou cestou

Autor: ČTK
  10:06aktualizováno  13:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek

Ústeckému kraji loni meziročně klesl počet obyvatel o 2413 osob na 805.943. Úbytek je dán výraznou převahou počtu zemřelých nad počtem narozených dětí. Do regionu se více lidí přistěhovalo, než jich za stejné období sever Čech opustilo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel Ústeckého kraje klesá setrvale, v roce 2000 žilo v regionu téměř 827.000 občanů.

V loňském roce se v kraji narodilo 5443 dětí a zemřelo 9407 lidí. Přirozený úbytek, který statistici zaznamenali v každém ze sedmi okresů, je tak o 3964 osob. Nejvíce dětí se narodilo shodně na Teplicku a Chomutovsku, a to 871. Nejméně novorozenců přivítali v nejmenším okrese kraje, tedy na Lounsku, kde jich bylo 598.

U stěhování je za kraj přírůstek o 1551 lidí, celkem se přistěhovalo 10.634 lidí. Záporná migrace byla na Ústecku a Děčínsku. Naopak na Litoměřicku, Lounsku, Teplicku, Mostecku i Chomutovsku evidoval úřad kladné saldo migrace. Nejvíce (575) osob se přistěhovalo na Litoměřicko, které těží z blízkosti k Praze a malého počtu sociálně vyloučených lokalit.

Saldo vnitrostátní migrace bylo záporné, zahraniční migrace byla kladná, uvedla regionální pobočka Českého statistického úřadu ve zprávě zaslané ČTK. Z ciziny se do kraje přistěhovalo 4326 lidí a do zahraničí se vystěhovalo 2734 osob. Kladnou zahraniční migraci zaznamenali statistici ve všech krajích republiky. Vnitrostátní přírůstek stěhováním byl kladný pouze ve čtyřech krajích, a to ve Středočeském, Jihočeském, Pardubickém a Olomouckém. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,4 procenta a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR.

Do manželství vstoupilo za loňský rok 3232 párů, meziročně o 167 míň. Rozvodem skončilo 1702 manželství, o rok dřív jich bylo 1655. Meziročně vzrostl podíl narozených dětí mimo manželství na 63,7 procenta proti 62,9 procenta v roce 2024. Podíl mimomanželských dětí byl nejvyšší mezi kraji, celorepublikově představoval 46,8 procenta.

V Ústeckém kraji je nadále nejvyšší úmrtnost a za loňský rok druhá nejnižší porodnost. Za dobu existence kraje od roku 2000 zaznamenali statistici za loňský rok nejnižší počet živě narozených dětí a nejvyšší přirozený úbytek obyvatel. Nejlidnatějším okresem je aktuálně Teplicko, kde žije 127.658 obyvatel. Nejvyšší úbytek obyvatel zaznamenalo Děčínsko, a to o 799 na 124.991. Jediným z okresů, kterému počet občanů loni vzrostl, je Lounsko, a to o 117 na 86.840.

Počet a pohyb obyvatelstva Ústeckého kraje v roce 2025:

Okres Obyvatelé k 31. 12. 2025 Rozdíl proti 1. 1. 2025 Narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním

Děčín 124.991 -799 827 1552 -725 -74

Chomutov 123.049 -404 871 1322 -451 47

Litoměřice 119.094 -10 758 1343 -585 575

Louny 86.840 117 598 1020 -422 539

Most 107.062 -474 714 1319 -605 131

Teplice 127.658 -81 871 1510 -639 558

Ústí n.L. 117.249 -762 804 1341 -537 -225

Ústecký kraj 805.943 -2413 5443 9407 -3964 1551

Zdroj: ČSÚ

