Ústeckou ZŠ Vojnovičova čeká rozsáhlá rekonstrukce, žáci se přestěhují

Radní v Ústí nad Labem schválili podání žádosti o dotaci na komplexní modernizaci Základní školy Vojnovičova. Rekonstrukce za předpokládaných téměř 121 milionů korun má zahrnovat zateplení budovy, výměnu oken, modernizaci vytápění a osvětlení nebo instalaci fotovoltaické elektrárny. Práce jsou naplánované od ledna 2028 do prosince 2029. Po dobu oprav se žáci přestěhují do budovy bývalého gymnázia na Severní Terase. Řekl to dnes primátor města Petr Nedvědický (ANO).
Projekt má snížit energetickou náročnost školy. Budova, která pochází z roku 1965, má poškozený obvodový plášť, původní okna a střechu nebo nevyhovující větrání učeben. Součástí modernizace bude také instalace vnějšího stínění, nuceného větrání s rekuperací tepla a bateriového úložiště k fotovoltaické elektrárně. Škola dostane rovněž regulaci vytápění a energetický management.
Město chce na rekonstrukci získat dotaci zhruba 30 milionů korun. O podporu požádá v rámci výzvy ministerstva životního prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Konečná výše dotace bude záviset na uznatelných nákladech projektu.
Na dobu rekonstrukce chce město přestěhovat žáky do bývalého gymnázia na Severní Terase. Oprava se nebude týkat pouze vnější části budovy, proto bude nutné zajistit náhradní prostory. Část náhradního vybavení už v budově bývalého gymnázia je, takže děti půjdou do hotového, řekl primátor. Zbývající vybavení školy bude podle něj uloženo v kontejnerech, aby se při rekonstrukci nepoškodilo. Nedvědický řekl, že kdyby kapacita gymnázia nestačila, město má k dispozici také prostory Domu dětí a mládeže na Střekově, dříve známého jako Modrá škola.
Vojnovičova bude podle Nedvědického třetí školou, která projde takto rozsáhlou modernizací. Před ní město stejným způsobem opravilo ZŠ Pod Vodojemem a nyní modernizuje ZŠ Mírová. Jako náhradní prostory při rekonstrukcích škol slouží právě budova na Severní Terase, která je od vystěhování gymnázia stále využívaná.