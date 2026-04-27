Ústecký kraj bude mít kovového mamuta v životní velikosti před úřadem

Ústecký kraj bude mít mamuta v životní velikosti. Stát bude před krajským úřadem v Ústí nad Labem. Odkazovat bude k archeologickému nalezišti v ústecké čtvrti Bukov i konci obřích velkostrojů na těžbu uhlí. Socha mamuta by se mohla na ploše poblíž hlavní silnice objevit ještě do konce roku. Pokud vznikne expozice věnovaná unikátnímu nalezišti, přestěhuje se časem tam. Novinářům to dnes po jednání radních řekl hejtman Richard Brabec (ANO).
Paleolitické naleziště objevené v roce 2024 na místě, kde se teď už staví justiční palác, se zařadilo mezi nejvýznamnější ve střední Evropě. Archeologové objevili pozůstatky nejméně 19 mamutů srstnatých a dalších zvířat a nástrojů ze starší doby kamenné. "Projekt připravujeme několik měsíců. Nejprve jsme uvažovali o dřevu, ale pak se nám líbila myšlenka spojení symbolu technického mamuta v podobě uhelných velkostrojů s tím skutečným," uvedl hejtman.
K výrobě čtyřtunového mamuta by zhotovitel měl využít materiál z obřích strojů, které nyní na Mostecku v souvislosti s ukončením těžby uhlí likvidují. "Rozhodně nebude přehlédnutelný, uvažuje se o nasvícení a dalších věcech, ale teď jsme teprve na začátku," řekl hejtman. Výroba mamuta může trvat zhruba šest měsíců od zadání. Kraj poptal firmy, které mají s takovými zakázkami zkušenosti. Dostat by od nich měl návrh podoby mamuta, případně vizualizaci.
V budoucnu by se socha mohla přestěhovat do expozice, kterou chce kraj připravit. "Bude to takové lákadlo pro turisty na budoucí výstavu," řekl Brabec. Kde expozice vznikne, zatím podle hejtmana není jasné. Kraj zvažoval, že by zaplnila přízemí objektu plánovaného na Mírovém náměstí v centru Ústí nad Labem, na tzv. díře. Zda ale vůbec nějaká stavba na ploše vznikne, teď město neví.
Vedle kosterních pozůstatků mamutů archeologové našli kosti srstnatých nosorožců, sobů, koní i kamenné nástroje a ohniště. Archeologové postupně zpracovávají získaná data. V plánu je interaktivní 3D průvodce, který by návštěvníkům umožnil vyhledávat a identifikovat jednotlivé nálezy podle tematických vrstev. Uvažuje se o vytvoření 3D virtuální reality krajiny Bukova v době ledové, která by přiblížila podobu tehdejší přírody a způsob života předků. Ústečtí historici mají zájem o to, aby se nález nějakým způsobem v budoucnosti prezentoval také v samotném justičním paláci.