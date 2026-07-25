Ústecký kraj chce navýšit dotace na podporu hasičů, strážníků a záchranářů. Sešly se žádosti, které výrazně převyšovaly vyčleněnou částku. O navýšení prostředků budou rozhodovat zastupitelé, kterým to doporučila rada. ČTK o tom informoval mluvčí kraje Martin Klimeš.
Kraj přijal 211 žádostí v objemu 27,3 milionu korun. Z hodnocení úředníci vyřadili 15 žádostí, které nesplňovaly podmínky. Komise poté doporučila podpořit 56 projektů za 7,84 milionu korun.
Radní zastupitelstvu doporučují navýšit dotační program o 19,368 milionu korun na celkových 27,368 milionu korun. "Díky tomu by bylo možné uspokojit i zbývající kvalitní žádosti, které se kvůli nedostatku financí staly náhradníky," uvedl Klimeš. Prostředky na pokrytí žádostí chce kraj vzít z vracených dotací z loňského roku a rezervního fondu.
Mezi schválenými projekty je třeba žádost téměř o 250.000 korun města Chabařovice na Ústecku na pořízení vybavení pro městskou policii. O 250.000 korun požádaly Cítoliby na Lounsku, které chtějí zakoupit kamerový systém. Další obce žádají třeba o vybavení pro dobrovolné hasiče, některé zbrojnice požádaly o dotace samy. Několik žádostí podaly třeba také spolky Českého červeného kříže.