Ústecký kraj plánuje v příštím roce rozdělit 88 milionů korun na záchranu a obnovu památek, podporu divadel a hudebních těles a regionální kulturní činnost. Největší částka, 60 milionů korun, je určena na záchranu a obnovu kulturních památek. Částka patří podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) mezi kraji k nejvyšším, ale od roku 2023 se nezměnila. Vyhlášení dotačních programů projednali radní, schvalovat je budou na prosincovém zasedání zastupitelé.
V roce 2020 rozděloval Ústecký kraj na obnovu památek pět milionů korun, v roce 2022 to bylo 44 milionů korun. O peníze z programu je každoročně velký zájem. Obce, města i soukromí vlastníci žádají o dotace na opravy střech, fasád, výměnu oken, opravy částí zámků, kostelů, far a dalších staveb. Na opravu drobných památek a architektury kraj vyčlenil milion korun.
Na činnost stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles v regionu, mezi něž patří teplická filharmonie, dá kraj 15 milionů korun. To je stejně jako letos. Na stálý repertoár kraj peníze podle radních dát nemůže, protože dotace je určená na jednoleté projekty spojené s hostováním profesionálních souborů v různých místech Ústeckého kraje a na svozy diváků, aby divadelní představení a hudební vystoupení byla dostupná lidem z různých částí regionu. O peníze z programu se kromě filharmonie hlásí ústecké Činoherní studio, Divadlo města Ústí nad Labem, Městské divadlo v Mostě a Docela velké divadlo v Litvínově.
V programu na podporu regionální kulturní činnosti bude příští rok 12 milionů korun. Program je určen k podpoře kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter.