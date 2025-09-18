Ústecký kraj finančně podpořil dobrovolné hasiče ze Střekova a Mojžíře

Ústecké městské obvody Střekov a Neštěmice získají peníze na podporu svých jednotek dobrovolných hasičů, finance ze svého rozpočtu uvolnil Ústecký kraj.
Střekov obdrží 97 tisíc korun na vybavení své jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Neštěmice pak dostanou necelých 59 tisíc korun, jež poputují k jednotce dobrovolných hasičů v Mojžíří, který pod Neštěmice spadá.
„Je to v zásadě každoroční záležitost. Podpora směřuje k jednotkám, které opravdu vyjíždějí k zásahům a jejich činnost je nezastupitelná,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).