Ústecký kraj hledá osm pracovníků, kteří budou působit ve Šluknově

Ústecký kraj vypíše výběrové řízení na osm zaměstnanců, kteří budou působit ve Šluknově, kde se chystá přeměna sídliště se sociálně vyloučenými obyvateli. Úkolem pracovníků bude s nimi pracovat. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Kulhánek (ODS). Pilotní projekt spočívá v odkupu bytů městem, aby získalo nad oblastí kontrolu. Město žádá o dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. O žádosti zatím není rozhodnuto.
Pracovní smlouvy na celkem 7,5 pracovního úvazku budou na dobu určitou od 1. října letošního roku do 30. června 2029. Platy pokryje dotace z operačního programu Zaměstnanost plus, kraj se bude částečně podílet. V součtu je na nové pozice vyčleněných 30 milionů korun.
"Jejich role bude zejména posílit sociální začlenění lidí, co tam jsou. Bude tam pomoc s dluhovým poradenstvím, terénní sociální práce, aby ti, co nechodí, tak začali chodit do práce," uvedl náměstek. Zaměstnanci budou pomáhat lidem s bydlením, a to jak těm, kteří budou chtít na sídlišti zůstat, tak těm, kteří se budou chtít odstěhovat.
Kraj bude působení sociálních pracovníků vyhodnocovat. "Až projekt skončí, tak si vyhodnotíme situaci na sídlišti, tak si vyhodnotíme celkovou situaci na sídlišti a jaká tam bude potřeba další pomoc," doplnil Kulhánek. Je tak možné, že se působení pracovníků na sídlišti po konci června 2029 prodlouží.
Na odkupu asi 400 bytů ve vyloučené lokalitě a jejich následném převodu na samosprávu se domluvila radnice s Ústeckým krajem a několika ministerstvy. V Česku jde o ojedinělý projekt. Pokud se odkup podaří, budoucí podobu sídliště bude určovat město. Navazovat ale musí sociální práce, Kulhánek už dřív odhadl, že jde o práci zhruba na deset let. Podle dosavadních informací by odkup mohl vyjít na 285 milionů korun.
Na sídlišti žije až 1500 obyvatel, je největší sociálně vyloučenou lokalitou v Česku. Město má necelých 5700 obyvatel. V bytech žijí lidé se sociálními problémy, často se potýkají s dluhy, někteří také se závislostmi, problém je i nedostatečná hygiena či vyšší kriminalita. V bytech žijí také senioři či handicapovaní.