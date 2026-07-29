Ústecký kraj láká lékaře stipendii a náborovými příspěvky,podle hejtmana úspěšně

Personální situace v nemocnicích v Ústeckém kraji se zlepšuje, řekl dnes novinářům hejtman Richard Brabec (ANO). Ve zdravotnických zařízeních, která spadají pod Krajskou zdravotní, přitom dál dlouhodobě chybí zhruba 100 lékařů a 200 sester. Snahou je počet pracovníků zvýšit přes různé podpůrné programy. Další stipendijní program chystá ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s pojišťovnami, informoval dnes po návštěvě ústecké nemocnice ministr Adam Vojtěch (za ANO).
Chystaný program by se měl zaměřit na podporu krajů, kde je větší nedostatek lékařů. Ústecký kraj je jedním z nich. Ministerstvo zdravotnictví má speciální školicí pracovní pozice pro zdravotníky, které finančně podporuje. Pojišťovny mají svůj fond, ze kterého by měly na rezidenční místa ve vybraných regionech přidávat další peníze. Přijetím stipendia by se pak lékaři zavázali k tomu, aby v konkrétním regionu nějakou dobu působili.
Dalším krokem k dosažení vyššího počtu lékařů a zdravotnických pracovníků v nemocnicích je podle Vojtěcha navýšení počtu studentů lékařských a nelékařských oborů zdravotnických fakult. "Musíme také více budoucích pracovníků vzdělat," podotkl ministr.
Ústecký kraj se také snaží personál do nemocnic nalákat finančními pobídkami. Na rezidenční místa, která dotuje ministerstvo, přispívá další peníze. Kraj také podporuje mediky i střední zdravotnických personál. "V jednom z programů pro mediky může částka dosáhnout až půl milionu korun," uvedl hejtman. Budoucí lékař se podle něj přijetím stipendia zavazuje k padesátiměsíčnímu působení na jakémkoli zdravotnickém pracovišti v regionu. V systému je 150 mediků napříč obory, řekl Brabec.
Ústecký kraj nedávno uzavřel dohodu s Karlovou univerzitou. Odhadem několik desítek studentů 3. lékařské fakulty bude zřejmě už od nového akademického roku studovat teorii v Praze, praxi vysokoškoláci absolvují v Ústeckém kraji.
Dalšími prostředky studentům přispívá ze svého fondu Krajská zdravotní. "Máme i náborové příspěvky," uvedl místopředseda představenstva společnosti Leoš Vysoudil.