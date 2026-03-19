Ústecký kraj nepodporuje poslední návrh na změnu RUD, přišel by o 607 milionů Kč

Autor: ČTK
  9:06aktualizováno  9:06
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústecký kraj nepodporuje poslední návrh na změnu rozdělení daňových příjmů mezi kraje. Podle návrhu, který počítá i se zapojením prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), by Ústecký kraj přišel zhruba o 607 milionů korun. Kraj teď nemá ani vlastní variantu, navrhuje přehodnotit navržená kritéria i jejich počet. Vyplývá to z informací po pondělním jednání Asociace krajů ČR s vládou, které dnes ČTK poskytla krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Kraje úpravu rozpočtového určení daní (RUD) navrhovaly už v minulém volebním období, Sněmovna ji ale nestihla projednat. Asociace krajů ČR v pondělí jednala s vládou o změnách na rozdělení výnosů z daní mezi jednotlivé regiony. V případě, že se kraje dohodnou, aniž by se zvýšil jejich podíl na celkovém inkasu, vláda bude s návrhem dál pracovat, řekl po jednání předseda asociace a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Jedním z dalších témat, o kterém hejtmani s vládou jednali, byl růst platů ve veřejném sektoru. Pro kraj to bude znamenat dodatečné výdaje okolo 85 milionů korun. Rozpočet kraj ale zatím upravovat nebude a vyčká na druhé pololetí, kdy se kraje sejdou s vládou znovu.

Z pondělní schůzky vyplynulo, že ministr školství Robert Plaga (za ANO) je pro revidování části nákladů na financování nepedagogických pracovníků a takzvané ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve školství, kam patří například učebnice. Náklady přešly ze státu na kraje. Ústecký kraj letos na zaplacení těchto výdajů schválil téměř 900 milionů korun. Mluvčí kraje uvedla, že by se stát měl podle vedení kraje na výdajích podílet minimálně částkou odpovídající ONIV, tedy zhruba 31 miliony korun.

Kraje budou v červnu jednat s vládou ještě o financování oprav silnic nižších tříd. Při přípravě rozpočtu kraj počítal s tím, že od státu získá zhruba 280 milionů korun. Letos chce navíc ze svých prostředků investovat do oprav dalších 130 až 180 milionů korun. Vedení kraje to zdůvodňuje dlouhodobým dluhem na silniční síti, kterou stát na kraje převedl v roce 2001.

Účetní závěrku a závěrečný účet za loňský rok projednají radní a zastupitelé v červnu. Letos Ústecký kraj hospodaří s výdaji 31,4 miliardy korun a schodkem 1,35 miliardy korun. Loni Ústecký kraj hospodařil s výdaji přes 31 miliard korun a příjmy nižšími o 1,7 miliardy korun.

