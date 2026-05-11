Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro větrníky na dohled od hory Říp

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro stavbu větrných elektráren na dohled od hory Říp. U navržené akcelerační zóny v Kryštofových Hamrech na Chomutovsku kraj upozorňuje, že je v území důležitém pro zabezpečení protivzdušné obrany Česka. Naopak za nekonfliktní považuje krajská samospráva plochu pro obnovitelné zdroje v okolí Podbořan na Lounsku. Seznam připomínek ke změně územního rozvojového plánu ČR dnes schválili radní. V Ústeckém kraji jsou v návrhu ministerstva pro místní rozvoj dvě akcelerační oblasti, kde se počítá s jednodušším povolováním větrných elektráren.
Ústecký kraj uplatňuje připomínku k akcelerační oblasti Nový Dvůr, která je hlavně na území Středočeského kraje, ale zároveň zasahuje do ochranného pásma národní kulturní památky Říp. "Nepovažujeme za dobrý nápad, aby okolí takto významné dominanty Roudnicka a národní památky bylo obestavěno stožáry větrných elektráren," řekl novinářům radní Ústeckého kraje Tomáš Kirbs (ANO).
V případě Kryštofových Hamrů kraj upozorňuje na to, že oblast je mimo vládou stanovené nezbytné oblasti, a hlavně je v zájmovém území radiolokátoru Hrušovany, který je jedním z páteřních zařízení protivzdušné obrany České republiky a součástí integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO.
"Argumenty v případě hory Říp, která je považována za symbolický střed republiky, máme silné. Zásadně by to změnilo krajinný ráz pod Řípem, ovlivnilo turistiku. V případě Chomutovska jde o bezpečnost," uvedl Kirbs. Nekonfliktním místem pro umístění obnovitelných zdrojů energie je podle krajské samosprávy okolí Podbořan.
Kraj překvapilo, že v mapách plánovaných akceleračních zón nenašel plochy po těžbě hnědého uhlí, které ministerstvu nabídl pro stavbu fotovoltaických elektráren. Koncepcí správy a následného využívání rekultivovaných území se stát zabývá od roku 2017. "Návrh předložený ministerstvem nemusí být konečný. Pokud zazní zásadní připomínky, bude se jimi zabývat," je přesvědčen hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO). Kraj je připraven spolupracovat s obcemi.
Veřejné projednávání s obcemi bude 15. května v Praze, připomínky mohou podávat do 1. června včetně.