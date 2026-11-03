Ústecký kraj plánuje poptávkovou dopravu a častější spoje

Poptávkovou dopravu a častější spoje na vytížených trasách plánuje v příštích pěti letech Ústecký kraj. Chce tak zvládnout rostoucí zájem o veřejnou dopravu a zlepšit její spolehlivost. Plán dopravní obslužnosti na léta 2027 až 2031 schválili krajští zastupitelé. ČTK a Českému rozhlasu to řekl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger (ODS).
Předchozí plán dopravní obslužnosti vznikal v době propadu zájmu o veřejnou dopravu po pandemii covidu-19. Jeho cílem bylo vrátit cestující do veřejné dopravy, což se podle kraje podařilo. Zatímco v roce 2021 si lidé prostřednictvím aplikace DÚKapka pořídili necelých 79.000 jízdních dokladů, loni jich bylo více než 1,9 milionu. Nový plán se proto zaměřuje na zvládnutí rostoucí poptávky a přiblížení kvality veřejné dopravy cestování autem.
Poptávková doprava bude fungovat na základě skutečné potřeby cestujících. Kraj vymezil 16 oblastí, z nichž tři až pět vybere pro pilotní provoz. Spoje si cestující budou moci objednávat prostřednictvím aplikace DÚKapka. "Počítá se také s častějšími spoji na vytížených relacích a v tom plánu se také řeší harmonogram obnovy smluv s dopravci, které budou končit, a zároveň také je zmíněna příprava modernějších vozidel," řekl Rieger.
Ústecký kraj schválil také smlouvu s Karlovarským krajem, která zajistí pokračování provozu vlakové linky U2 od 13. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. Dosavadní objednávku Ústeckého kraje převezme Karlovarský kraj prostřednictvím Českých drah. Ústecký kraj bude na dopravu na svém území přispívat, cestující budou moci nadále využívat tarif DÚK, uvedl Rieger.
Výdaje kraje na zajištění dopravní obslužnosti vzrostly z 2,22 miliardy korun v roce 2022 na letošní tři miliardy korun. V příštím roce kraj počítá s částkou 3,04 miliardy korun. Další zvýšení nákladů může přinést plánované uplatnění DPH na kompenzace dopravcům od roku 2028, které by podle krajských podkladů mohlo znamenat navýšení o 650 až 680 milionů korun ročně.