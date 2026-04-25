Ústecký kraj podpoří divadelní soubory, filharmonii a komunitní život na vsi

Ústecký kraj přispěje částkou 15 milionů korun na zájezdovou činnost regionálním divadlům a Severočeské filharmonii Teplice. Vyhlašuje zároveň program na podporu komunitního života na venkově, ve kterém může rozdělit různým spolkům pět milionů korun. Podrobnosti zájemci najdou na webu kraje.
Na stálý repertoár kraj peníze podle radních dát nemůže, proto je dotace určená na jednoleté projekty spojené s hostováním profesionálních souborů v různých místech Ústeckého kraje, na svozy diváků na domácí scénu tak, aby divadelní představení a hudební vystoupení byla dostupná lidem z různých koutů regionu.
Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji, zřizovatelem je město. Ročně odehraje desítky koncertů po celém světě. Od kraje dostane letos stejně jako v předchozích letech čtyřmilionovou dotaci. Stejnou částku obdrží Městské divadlo v Mostě.
Činoherní studio v Ústí nad Labem letos získá z krajského rozpočtu 2,14 milionu korun a Docela velké divadlo v Litvínově 3,6 milionu korun. Pro Divadlo města Ústí nad Labem, které dříve pod názvem Severočeské divadlo opery a baletu patřilo dohromady kraji a městu, uvolní krajská samospráva 1,26 milionu. Padesátiprocentní podíl v divadle kraj vyměnil s ústeckou radnicí za muzeum.
Na podporu komunitního života na venkově je zaměřený dotační program, který vypisuje kraj od roku 2019. Letos v něm rozdělí pět milionů korun na projekty, které se týkají trávení volného času a posílení občanského společenského života.