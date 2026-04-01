Ústecký kraj podpoří opravu 72 kulturních památek za 60 milionů korun

Ústecký kraj podpoří z dotačního programu na záchranu a obnovu kulturních památek 72 projektů za 60 milionů korun. Žádostí se sešlo 112 za 115 milionů korun. Dotaci bude čerpat například Krásná Lípa na Děčínsku na opravu Dittrichovy hrobky nebo spolek na opravu fasády kostela v Hrobčicích na Teplicku. ČTK o tom informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Část projektů už schválila rada, o dalších budou 20. dubna rozhodovat zastupitelé. Pokud zastupitelstvo schválí zbývající opravy, bude dotační program vyčerpaný. Hejtman Richard Brabec (ANO) uvedl, že se jedná o jeden z největších dotačních titulů na podporu kulturních památek v ČR.
Zastupitelé budou například rozhodovat o podpoře Miloše Dempíra, který vlastní zámek Poláky na Chomutovsku. Majitel kraj požádal o 1,75 milionu korun na opravu střechy a krovu západní části severní hospodářské budovy. Mezi žadateli jsou kromě jiných často také církve, které žádají o prostředky na opravy kaplí a kostelů po celém regionu.
Ústecký kraj podpořil také tři projekty z programu na obnovu drobných památek. Město Šluknov na Děčínsku požádalo o necelých 120.000 korun na rekonstrukci kaple svatého Cyrila a Metoděje. Česká Kamenice na Děčínsku potřebuje na zrestaurování kříže v ulici Lipová 105.500 korun. Zhruba 200.000 získá obec Mlékojedy na Litoměřicku na renovaci hřbitovní kaple.
Ústecký kraj se na podpoře všech projektů podílí částečně. Zbylé prostředky shánějí žadatelé z dalších zdrojů nebo opravy hradí z vlastních peněz.