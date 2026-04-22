Ústecký kraj podpoří opravu památek, peníze dá i na rozvoj lokalit v UNESCO

Ústecký kraj rozdělí v programu na záchranu a obnovu kulturních památek 60 milionů korun. Z peněz zaplatí vlastníci opravy na zámcích, kaplích, klášterech, restaurování varhan, obrazů či vitráží. Nový program vyhlásil kraj na rozvoj lokalit památek UNESCO, kterými jsou Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a Žatec a krajina žateckého chmele. Má v něm 15 milionů korun. Schválili to zastupitelé.
Částka na opravu kulturních památek patří podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) mezi kraji k nejvyšším. Výrazně se zvýšila v minulém volebním období s cílem změnit tvář regionu, na jehož podobě se v minulých letech podepsal nejen těžký průmysl. Letos kraj peníze rozdělí na 72 žádostí. Celkem jich přišlo 112 za 115 milionů korun.
Dotaci bude čerpat například Krásná Lípa na Děčínsku na opravu Dittrichovy hrobky nebo spolek na opravu fasády kostela v Hrobčicích na Teplicku. Peníze dostane Miloš Dempír, který vlastní zámek Poláky na Chomutovsku. Majitel kraj požádal o 1,75 milionu korun na opravu střechy a krovu západní části severní hospodářské budovy. Mezi žadateli jsou často také církve, které žádají o prostředky na opravy kaplí a kostelů po celém regionu. S žádostí uspěl klášterní pivovar v Doksanech, který chce upravit jeden z objektů, obec Velemín na Litoměřicku, která opravuje bývalý zájezdní hostinec, město Ústí nad Labem dostane peníze na záchranu hrobky. Přehled o žádostech najdou zájemci na webu kraje.
Důvodem vyhlášení nového programu pro oblasti v UNESCO podle vedení kraje je podpora obcí v lokalitě světového dědictví. Čerpat peníze mohou na obnovu kulturních památek, investice v plošně chráněných územích a vytvoření a opravy související infrastruktury nebo například vytvoření navigačních či naučných informačních ukazatelů. Cílem je zvýšit přitažlivosti těchto lokalit. Žádat mohou obce i vlastníci nemovitostí v daném území. Žatecko je v UNESCO od roku 2023, návštěvnost města podle starosty Radima Laibla (ANO) vzrostla od té doby o 42 procent.