Ústecký kraj podpoří stravování školáků z chudých rodin

„V rámci krajské výzvy pro nadcházející školní rok bylo podáno osm žádostí v celkovém objemu téměř 3,73 milionu korun. Všechny žádosti splnily stanovené podmínky a budou podpořeny v plné výši požadovaného příspěvku,“ řekl Martin Klimša z oddělení mediální komunikace.
Program je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus s podporou EU a Ústeckého kraje. „Jeho cílem je zajistit dětem a žákům ohroženým chudobou pravidelné školní stravování, podpořit jejich docházku a přispět k prevenci sociálního vyloučení,“ dodal Klimša.