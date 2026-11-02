Ústecký kraj podpoří v dotačním programu pro mládež i neolympijské sporty

Ústecký kraj umožní žádat o dotace na výkonnostní sport mládeže také klubům zaměřeným na neolympijské sporty. Pro příští rok na program navrhuje 13 milionů korun. Dosavadní systém rozdělování peněz podle vzorce nahradí kraj hodnocením žádostí podle stanovených kritérií. Zastupitelé dnes schválili také druhý dotační program pro talentovanou mládež v olympijských sportech, na který kraj navrhuje dát 24 milionů korun.
Program Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém kraji kraj v předchozích letech vyhlašoval pod názvem Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji. Dosud byl určen výhradně olympijským sportům. Nově se do něj mohou zapojit také neolympijské sporty zařazené mezi prioritizované sporty Národní sportovní agentury. Kraj program vyhlašuje pátým rokem.
Změna se týká také hodnocení žádostí. Dosavadní vzorec pro výpočet dotace kraj nahradil hodnoticími kritérii. Podle důvodové zprávy se původní způsob rozdělování peněz mezi všechny žadatele splňující podmínky stal po rozšíření programu nevyhovujícím.
Program Akademie talentované mládeže olympijských sportů je určený pro kolektivní i individuální olympijské sporty, které zajišťují přípravu talentovaných mladých sportovců v krajských tréninkových centrech. Jeho věcný obsah zůstává pro příští rok beze změn, upravily se pouze časové parametry a zvýšila se navrhovaná alokace na 24 milionů korun.
"Já jsem velmi ráda, že tyto dva programy standardně už teď dáváme před schválením rozpočtu a to z toho důvodu, protože nás sportovci žádají o to, aby jim ty finanční prostředky potom byly co nejdříve rozděleny," řekla náměstkyně hejtmana pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková (ANO).
Podle materiálů pro zastupitele kraj plánuje oba dotační programy zveřejnit 3. listopadu. Žádosti o podporu z programů bude možné podávat od 4. do 18. prosince. Poskytnutí dotací v obou programech je podmíněno schválením peněz v krajském rozpočtu na rok 2027, o kterém budou zastupitelé rozhodovat 14. prosince.