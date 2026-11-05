Ústecký kraj posílá na Ukrajinu sanity, pomohou u fronty

„Na Ukrajině už více než čtyři roky probíhá válka a pomoc je stále potřeba. Jsem rád, že sanitky, které už u našich záchranářů dosloužily, mohou dál zachraňovat životy tam, kde jsou dnes mimořádně potřebné. Dvě z nich navíc zamíří do Zakarpatské oblasti, se kterou nás pojí dlouholeté partnerství. Je to konkrétní a smysluplná pomoc, která má naši plnou podporu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Sanitky Volkswagen Transporter T5 s pohonem všech kol byly vyrobeny v letech 2010 až 2012. „Vozidla jsou vybavena základní sanitní zástavbou včetně transportních nosítek, úložných prostor, držáků zdravotnických přístrojů a výstražného zařízení. Původní pořizovací cena jednoho vozu činila téměř dva miliony. Jejich technický stav odpovídá stáří a dosavadnímu provozu,“ přiblížila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Kromě sanitních vozů poskytl Ústecký kraj ze svých humanitárních zásob také pět elektrocentrál, deset polních lehátek a ochranné pomůcky, například gumové rukavice a jednorázové ochranné obleky.
Přepravu a následné předání vozidel na Ukrajině zajistí nezisková společnost Post Bellum v rámci projektu Pomozte Ukrajině s Pamětí národa.