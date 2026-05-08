Ústecký kraj poskytne náborový příspěvek učitelům i příští školní rok

Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200.000 korun učitelům vybraných předmětů, mezi které patří matematika a chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila čtyři miliony korun. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení 814.000 korun mezi 33 studentů, řekl ústecký hejtman Richard Brabec (ANO).
Cílem motivačního programu je získat pro střední školy učitele matematiky, chemie, fyziky, anglického a německého jazyka a informatiky. Podpora se vztahuje také na odborné předměty středních škol ve strojírenství a strojírenské výrobě, elektrotechnice, telekomunikační a výpočetní technice a stavebnictví, geodézii a kartografii.
Náborový příspěvek kraj poprvé zavedl pro školní rok 2023/2024, měl by mimo jiné motivovat čerstvé absolventy vysokých škol k výkonu profese. V současném školním roce příspěvek získalo osm učitelů a jeden pracovník, který nastoupil do pedagogicko-psychologické poradny.
Ústecký kraj také v posledních letech podporuje nadané žáky na středních školách, které zřizuje. Naposledy schválili radní rozdělení 814.000 mezi 33 žadatelů ze čtyř škol. Příspěvek mohou využít například na učební pomůcky, vzdělávací aktivity včetně stáží a kurzů, cestovné, výstavy, účast na konferencích a podobně.