Ústecký kraj postaví v zóně Triangle centrum pro nácvik krizových situací

Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Tirangle nedaleko Žatce centrum pro nácvik zvládání mimořádných situací. Sloužit bude hlavně žákům a studentům k prevenci, vzdělávání a praktickému nácviku. Náklady na investici kraj odhaduje na 200 milionů korun, peníze zaplatí z výdělku zóny, kterou spravuje. Informoval o tom na webu.
Inspirací pro vznik tzv. Safety centra byl koncept Světa záchranářů v Karlových Varech. Podle ústecké krajské samosprávy bude centrum na Trianglu rozsáhlejší, modernější a více přizpůsobené současným bezpečnostním výzvám. Využívat bude mimo jiné virtuální realitu, interaktivní výukové prvky a praktické scénáře pro nácvik mimořádných událostí.
Vedle dětí ze základních škol se zaměří na studenty středních škol a na bezpečnost práce. Vyzkoušet si nanečisto krizovou situaci budou moci i dospělí. "Chceme vytvořit místo, kde si děti, studenti i dospělí budou moci bezpečně vyzkoušet, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, blackoutu nebo jiné mimořádné události. Nestačí o bezpečnosti jen mluvit. Lidé si musí některé situace prožít nanečisto, aby v reálném okamžiku věděli, co mají dělat," uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Architektonická příprava projektu začne červnu. Do přípravy se od začátku zapojí složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři, hasiči a policisté přesně vymezí své potřeby a navrhnou, jaké výukové a tréninkové prvky by mělo centrum obsahovat.
Centrum zdraví a bezpečí - takzvaný Svět záchranářů v Karlových Varech navštívily od jeho otevření v září 2015 desítky tisíc lidí, některé programy jsou obsazené dlouho dopředu.