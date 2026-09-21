Ústecký kraj schválil pro 55 začínajících podnikatelů dotace v celkové výši přes devět milionů korun. Do dotačního programu se pro letošní rok přihlásilo 126 žadatelů, kteří dohromady požadovali více než 20 milionů korun. Informoval o tom dnes hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Podané žádosti hodnotila výběrová komise, která je obodovala. K podpoře bylo doporučeno 55 nejlépe hodnocených žádostí, které získaly od 27 do 39,8 bodu.
Dotační program je mezi žadateli poměrně oblíbený, řekl Brabec. Program je určen na podporu začínajících podnikatelů a pomáhá jim s rozjezdem podnikatelské činnosti. Podle hejtmana může dotace dosáhnout až 200.000 korun. Cílem je také podpořit vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v Ústeckém kraji.
Kraj program na podporu začínajících podnikatelů spustil poprvé v roce 2016. V minulosti samospráva uváděla, že jeho cílem je mimo jiné také zvýšení zaměstnanosti v regionu. Každoročně kraj prostřednictvím programu podporuje několik desítek začínajících podnikatelů.