Ústecký kraj rozdělí hasičům přes 27 milionů Kč, dostanou přívěsy pro bydlení

Ústecký kraj letos rozdělí hasičům přes 27 milionů korun. Peníze dostanou hlavně na techniku. Města Jirkov na Chomutovsku a Kryry na Lounsku dostanou speciální přívěs pro nouzové ubytování lidí při mimořádných událostech. Starat se o ně budou dobrovolní hasiči. O rozdělení peněz rozhodli krajští zastupitelé.
Peníze posílá kraj hasičům každoročně. Pro letošek měl v programu osm milionů korun. Zastupitelé se rozhodli příspěvek zvýšit o nevyčerpané dotace z loňska a částku z rezervního fondu, celkem o 19,3 milionu korun. Díky tomu bude možné podpořit všechny žadatele zařazené mezi náhradníky podle stanoveného pořadí.
O dotaci se ucházelo 211 žadatelů. Původně kraj rozhodl o rozdělení peněz pro 56 z nich, dalších 155 bylo zařazeno mezi náhradníky. Peníze slouží k nákupu techniky a na výstavbu či opravy požárních zbrojnic. Dotaci využívají hasiči také na vzdělávací, výchovnou a zájmovou činnost.
Ústecký kraj zároveň posílí vybavení vybraných jednotek dobrovolných hasičů v obcích. Zastupitelstvo schválilo věcný dar v podobě speciálního přívěsu pro dobrovolné hasiče měst Jirkov a Kryry. Každý z přívěsů v hodnotě téměř 1,83 milionu korun bude sloužit pro nouzové ubytování při mimořádných událostech většího rozsahu. Přívěsy mají být připraveny pro okamžité použití v celém kraji. Města budou zajišťovat jejich údržbu na své náklady. S předáním městům se počítá v první polovině října, následovat bude zaškolení obsluh a zařazení techniky do pohotovostního režimu.