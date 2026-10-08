Ústecký kraj rozdělí obcím peníze na projekty úprav budov kvůli úspoře energií

Ústecký kraj získá 150 milionů korun, které rozdělí na přípravu projektů obcím. Záměry se mají týkat snížení energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů energií. Peníze pocházejí z Operačního programu Spravedlivá transformace. Informovala o tom mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Peníze mohou obce využít na přípravu projektové dokumentace k různým přístavbám, nástavbám a stavebním úpravám například škol, obecních úřadů, domovů pro seniory a podobně. Podporována bude také příprava nové výstavby veřejných budov s nulovou spotřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů a splňujících parametry pasivního energetického standardu.
Ústí nad Labem bude čerpat z programu dotaci na zpracovatele projektové dokumentace pro renovaci zimního stadionu. Dokumentace má řešit energetické úspory a související technologie. Projektant má při návrhu zohlednit také možnost budoucího vzniku druhé ledové plochy.
Z Operačního programu Spravedlivá transformace Ústecký kraj může aktuálně čerpat také až 180 milionů korun na inovaci výuky na středních školách, která spočívá v integraci digitálních technologií a s tím související rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti AI a virtuální reality.