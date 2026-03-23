Ústecký kraj rozdělí sociálním službám 2,6 miliardy Kč, žádal výrazně víc

Ústecký kraj rozdělí poskytovatelům sociálních služeb 2,6 miliardy korun, které dostane od státu. Rozhodli o tom dnes na mimořádném jednání krajští zastupitelé. Kraj žádal o necelou miliardu víc. Poskytovatelům pomůže kraj z vlastního rozpočtu a pomoci zřejmě budou muset i další zřizovatelé.
Rozdíl mezi požadovanou částkou a tou, kterou kraj dostane, je 900.000 korun. "Budeme se muset s tím nějak popasovat, tak jako každý rok. Ale máme příslib z ministerstva práce, že se situace zlepší," řekl zastupitelům náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).
Ústecký kraj dostal od 178 poskytovatelů žádosti na provoz 551 sociálních služeb. Před týdnem dostal kraj informaci o návrhu dotace ze státního rozpočtu. Sněmovna rozpočet schválila 11. března. Kraj dostává peníze na sociální služby podle počtu obyvatel, což je podle Kulhánka nespravedlivé. "Mělo by to být podle počtu chudých lidí, což se dá jednoduše zjistit z dat úřadu práce podle vyplácených dávek hmotné nouze. Ty dostávají osoby, které jsou úplně bez prostředků. Máme tady více klientů, kteří potřebují pomoc, více sociálních služeb, které ani tak tu potřebu nepokryjí," řekl ČTK a Českému rozhlasu Kulhánek.
Ústeckému kraji chybí každoročně ze všech krajů nejvíce peněz na sociální služby. "Běžně v krajích dotace pokryje 80 procent požadavků, u nás je to 50 až 70 procent," řekl náměstek. Poskytovatelům žádosti kraj zkrátí mimo jiné podle toho, zda mají silného zřizovatele, jako jsou města a obce, a mají příjem za pobytovou službu od klientů. Podle Kulhánka například ústecký Tyfloservis, který pomáhá nevidomým, bude mít problém všechny služby dále poskytovat.
Počátek roku byl v režimu rozpočtového provizoria, což mělo dopad na financování sociálních služeb, které nedostávají žádnou úhradu od klientů. Jejich poskytovatelům Ústecký kraj půjčil skoro 40 milionů korun, které musí vrátit do 30. června letošního roku.
Kraj si v rozpočtu z velkého dotačního programu od státu ponechal 78 milionů korun, které rozdělí na podporu sociálních služeb zaměřených na péči o osoby se specifickým onemocněním. Podporu poskytne na základě písemných žádostí, které lze podat nejdříve v druhé polovině roku. Z vlastního rozpočtu už několik let doplácí na provoz zařízením, která poskytují okamžitou pomoc dětem, tzv. klokánkům, a podporuje také poskytovatele služeb pro lidi s poruchou autistického spektra.
Loni od státu poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji dostali 2,5 miliardy korun, také tehdy žádali zhruba o miliardu víc.