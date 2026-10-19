Ústecký kraj žádá posouzení vlivu rozšíření těžby bentonitu u Kadaně

Autor: ČTK
  15:55aktualizováno  15:55
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústecký kraj žádá, aby záměr pokračovat v těžbě bentonitu u Kadaně na Chomutovsku podstoupil posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Důvodem je ochrana zdraví a kvalita života obyvatel okolních sídel. Lidé si stěžují na hluk a prach v souvislosti s těžbou horniny, která se využívá ve slévárenství, v keramickém, stavebním či chemickém průmyslu. Novinářům to po jednání radních dnes řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Tomáš Kirbs (ANO). Připomínky naopak samospráva nemá ke zvýšení objemu zpracovaného odpadu v dole Tušimice.

Pokračovat v těžbě bentonitu v dobývacím prostoru Rokle chce společnost Keramost. "Požadujeme samostatné odborné hodnocení dopadů těžby na zdraví lidí, které zohlední také dlouhodobé působení těžby v lokalitě, včetně souběhu s plánovanou těžbou stavebního kamene," uvedl Kirbs. Pozornost má být věnována hlavně hlukové a imisní zátěži, nákladní dopravě a možným dopadům na obyvatele Rokle a Krásného Dvorečku.

Posouzení podle zákona o vlivu na životní prostředí (EIA) nepožadují radní v případě záměru Severočeských dolů, které chtějí navýšit kapacitu zařízení pro využívání odpadů k zasypávání v dobývacím prostoru Tušimice. Kapacita by se měla zvýšit ze současných 200.000 na 500.000 tun odpadů ročně. Materiál bude nadále sloužit zejména při terénních úpravách a rekultivaci výsypky.

Radní se zabývali také plánovaným rozšířením výroby plastových obalů společnosti Greiner packaging v Louce u Litvínova. Ani v tomto případě nepředpokládají významné negativní dopady záměru na životní prostředí ani veřejné zdraví a rada nepožaduje další posouzení záměru v procesu EIA.

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