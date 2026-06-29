Ústecký kraj zásadně odmítl plány na zpracování nebezpečného odpadu v regionu

Ústecký kraj odmítl záměr spalovat v regionu jedovaté kadmiové kaly ze Šumperska. Nesouhlasí také se stavbou spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. O obou záměrech bude rozhodovat krajský úřad v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Proti spalovně nebezpečných odpadů se již ve čtvrtek vyslovilo město Litvínov.
"Odmítáme být odpadním košem celé republiky," řekl dnes po zasedání rady kraje Jiří Fedoriška, který je krajským i litvínovským radním (ANO). Plánová spalovna nebezpečných odpadů není v souladu s územním plánem města, které proti záměru chce bojovat všemi cestami. Podle názoru krajských radních nebyla prokázána potřeba mít v kraji další takovou spalovnu, jedna spalovna nebezpečných odpadů už je v Trmicích na Ústecku a po dokončení rekonstrukce bude mít dostatečnou kapacitu pro potřeby Ústeckého kraje i přilehlého regionu.
Hejtman Richard Brabec (ANO) poukázal na to, že kraj nese dlouhodobou environmentální zátěž z minulosti. Rada proto požaduje vyhodnotit vliv záměru stavby v Růžodolu u skládky Celio u Litvínova v souvislosti se stávajícími provozy z hlediska ovzduší, hluku, dopravy, veřejného zdraví a vodního hospodářství, doplnění havarijních rizik a doplnění údajů o úpravě vody.
Investorem je společnost ZOE Waste. V prohlášení zaslaném ČTK její mluvčí Miroslav Beneš uvedl, že firma chce otevřeně o projektu komunikovat s obcemi, veřejností a dotčenými institucemi. Spalovat by chtěla u Litvínova údajně odpad z České republiky, nikoliv ze zahraničí. Připravena je zlikvidovat nebezpečné styreny, které byly dovezeny na skládku Celio nelegální cestou. Fedoriška zdůraznil, že lokalita Růžodol je poblíž mosteckého jezera, kde Litvínov plánuje rekreační zónu.
Zásadní nesouhlas vyjádřili radní také se záměrem likvidovat ve skládkovém komplexu Lukavec u Lovosic na Litoměřicku nebezpečné kadmiové kaly ze skladu Vikantice na Šumpersku. "Dlouhodobá ekologická zátěž se má odstraňovat přednostně v místě vzniku, což je Olomoucký kraj, a ne Ústecký," uvedl Brabec. Přemisťování nebezpečných odpadů do jiného kraje je přenášení ekologické zátěže mezi kraji, s čímž radní Ústeckého kraje nesouhlasí. Radní proto požadují podrobné vyhodnocení všech rizik spojených s manipulací, přepravou, úpravou, dočasným skladováním a konečným odstraněním odpadů, včetně rizik havarijních stavů a podrobné rozpracování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při manipulaci s nebezpečnými odpady obsahujícími kadmium.
Vyjádření kraje k oběma záměrům je politické, konečné stanovisko vydá krajský úřad. V případě spalovny nebezpečných odpadů je zásadní to, že není v souladu s územním plánem.
Ústecký kraj už zkušenosti s dovážením nebezpečných odpadů má. Před lety spalovala cementárna v Čížkovicích na Litoměřicku ropné kaly původně z Ostravska, které byly uloženy na skládce Celio. Proti skladování kalů na severu Čech protestovaly tehdy ekologické organizace, občanská sdružení a někteří místní politici. Kamion s posledním nákladem těchto kalů dorazil v prosinci 2017. Cementárna se po odporu části veřejnosti rozhodla, že další ropné kaly, které tehdy nahradily uhlí, už spalovat nebude.