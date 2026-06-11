Ústecký kraj znovu nabízí obcím dotaci na udržení pošty

Dotace od kraje je až 100 tisíc korun. Celkově je v programu připraveno necelých 7 milionů korun.
Přijímat žádosti bude krajský úřad od 1. do 30. června.
Cílem programu je podpořit zachování poštovních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel.
Peníze mohou získat i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající.
Pošta Partner nahrazuje Českou poštu. Česká pošta dodá na přepážku, která může být v obchodě či na radnici, nábytek a zařízení.
Otevřeno musí mít přepážka podle informací na webu každý pracovní den. Někdy je tak služba dostupnější, než byla při provozu klasické pobočky.