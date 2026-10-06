Ústecký kraj zřizuje novou organizaci k propagaci regionu

Ústecký kraj utlumuje provoz Regionální rozvojové agentury (RRA) a zřizuje novou organizaci, jejímž cílem bude propagovat region, cestovní ruch, organizovat akce a podporovat místní podnikatele. Kraj vyhlásil výběrové řízení na ředitele organizace s nástupem příští rok v lednu. Rozhodli o tom radní. Roční rozpočet příspěvkové organizace s názvem PULZ Ústeckého kraje má být 27 milionů korun.
RRA vznikla v roce 1994, Ústecký kraj je stoprocentním vlastníkem od roku 2022. Na webu informuje, že podporuje a koordinuje celkový rozvoj Ústeckého kraje. Poskytuje služby kraji, samosprávám, podnikům i neziskovým organizacím. Hospodaření agentury loni skončilo ztrátou 13,6 milionu korun, krajští zastupitelé v září rozhodli o poskytnutí úhrady 7,5 milionu korun z centrální rezervy.
Agentura měla být servisní organizací kraje pro dotace, projektové poradenství a podporu tvorby strategických dokumentů. Očekávané přínosy spojené s tím, že se Ústecký kraj stal jediným akcionářem, se podle důvodové zprávy nenaplnily. Hejtman Richard Brabec (ANO) řekl, že podoba agentury přestala odpovídat současným požadavkům. Agentura vstoupí k 1. lednu do likvidace.
Opoziční zastupitel Jan Papajanovský (STAN) ČTK řekl, že problém s RRA nebyl řádně vysvětlen. "Někdo by za to měl nést zodpovědnost. Organizace má své představenstvo, ve kterém byli politici z ANO a ODS. Poslal jsem proto žádost o informaci, jaké byly členům představenstva vyplaceny odměny v době, kdy jim společnost zkrachovala pod rukama. Vnímám to jako velký problém," uvedl. Předsedou představenstva je podle obchodního rejstříku náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach (ANO).
Nová organizace PULZ Ústeckého kraje bude fungovat od ledna, podřízená bude přímo hejtmanovi. Na starosti bude mít komunikaci, cestovní ruch a destinační management, prezentaci kraje a další. Kraj do ní převede například činnost Filmové kanceláře Ústeckého kraje, agendu cyklomarketingu a podpory rozvoje cykloturistiky.
Se vznikem organizace Papajanovský souhlasí. "Určitě by tu měla fungovat nějaká centrální podpora cestovního ruchu, akcí. V kraji je hodně nápadů, jak region posouvat, problém vidím v tom, je dotahovat," uvedl. Uchazeči na pozici ředitele nebo ředitelky nové příspěvkové organizace mohou podávat přihlášky 22. října. Hejtman věří, že se přihlásí dostatek kvalitních uchazečů.