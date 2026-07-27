Ústecký krajský soud bude řešit tragický požár ve Vejprtech, dostal odvolání

Ústecký krajský soud se bude zabývat tragickým požárem v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku. Dostal odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Chomutově, který zprostil obžaloby ředitele Městské správy sociálních služeb Viktora Koláčka. ČTK to zjistila z justiční databáze. Mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková ČTK řekla, že odvolání nyní podal zmocněnec poškozených. Státní zástupce Vladimír Mužík se odvolal po vynesení rozsudku. Požár z ledna 2020 měl devět obětí.
Koláček vinu od začátku procesu odmítal. Podle státního zástupce se Koláček dopustil trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní sazba se u skutku pohybuje od tří do deseti let vězení. Odvolací krajský soud rozhodne v neveřejném zasedání. Termín není znám.
Státní zástupce kladl Koláčkovi za vinu, že neplnil řádně své povinnosti ředitele, který má dodržovat právní a jiné předpisy mimo jiné v požární ochraně, neoznámil dva požáry v domově Kavkaz založené neznámým pachatelem v květnu a říjnu 2019. Koláček podle žalobce neměl řádně zpracovanou dokumentaci k požární ochraně. Kdyby své povinnosti plnil a přijal potřebná opatření, zkrátila by se podle žalobce evakuace při požáru z hodiny a 22 minut na necelých devět minut.
Po požáru se podařilo zkolaudovat všechny budovy, které má Městská správa sociálních služeb ve Vejprtech na starost. Před tragickou událostí byl jejich stav velmi špatný, což Koláček opakovaně popsal před soudem. Soudkyně Radka Liebigová Klírová řekla, že ředitel po lidské stránce prokazatelně činil kroky k zajištění důstojných podmínek pro klienty domova, učinil pro bezpečnost svých klientů všechno, co mu konkrétní podmínky v dané situaci umožňovaly, a proto soud Koláčka obžaloby v květnu 2025 zprostil.
Požár způsobil materiální škodu přes 14 milionů korun. K trestnímu řízení se připojili příbuzní klientů, kteří požadují několikamilionové odškodnění. Soudkyně je odkázala na občanskoprávní řízení. Požár podle policie založil jeden z klientů domova. Protože byl označen za nepříčetného, policie v jeho případě věc odložila.