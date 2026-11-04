Ústecký krajský soud zamítl návrhy na přezkum voleb v Roudnici či Duchcově

Ústecký krajský soud zamítl návrhy na přezkum komunálních voleb v Roudnici nad Labem na Litoměřicku, Duchcově na Teplicku a Břvanech na Lounsku. Vyplývá to z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu. Odmítl zároveň jeden ze dvou návrhů, který se týkal Moldavy na Teplicku. Předtím však rozhodl v druhém z těchto návrhů, že hlasování v krušnohorské obci je neplatné a lidé budou znovu házet lístky do urny.
V Roudnici se strana Společně pro Roudnici n. L. domáhala vyslovení neplatnosti volby kandidáta Miroslava Péma, jediného zvoleného zástupce z uskupení Roudničtí patrioti. Soud konstatoval, že volební zákon nebyl porušen a návrh zamítl.
V Duchcově strana SPD požadovala přepočítat hlasy ve všech volebních okrscích. Podle soudu však navrhovatel neuvedl žádná konkrétní tvrzení, která by byť jen naznačovala možné porušení volebního zákona, natožpak aby takové skutečnosti doložil.
Zastupitelstva ve městech, kde návrhy soud zamítl, se musí konat do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu. Se svoláním ustavujícího zastupitelstva čekají na rozhodnutí soudu v Ústí nad Labem, kde už ale jsou naplánovaná zasedání ve třech ze čtyř obvodních radnic, nebo Šluknově na Děčínsku.