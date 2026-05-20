Ústecký soud bude v létě řešit rehabilitaci někdejšího chartisty Petra Švestky

Okresní soud v Ústí nad Labem projedná v červenci návrh na soudní rehabilitaci Petra Švestky, který byl se skupinou dalších mladých odsouzen v roce 1980 za drogovou trestnou činnost. Dnes soudce s advokátem vyjasnili procesní záležitosti. Rozhodnout musí soudní senát.
Formálně byl šestašedesátiletý Švestka odsouzen za přechovávání a distribuci konopí na 20 měsíců nepodmíněně, které si odseděl. Podle advokáta Lubomíra Müllera to byla ale pouze záminka pro politickou perzekuci. Státní bezpečnost Švestkovi při domovní prohlídce zabavila nepovolené protirežimní nahrávky, třeba Karla Kryla nebo Plastic People.
Švestka o rehabilitaci usiluje navzdory tomu, že formálně byl trest uložený za drogový delikt, na který se běžně rehabilitace nevztahuje. "Na jedné straně je oceňován jako jeden z účastníků projevů odporu, kteří byli nezákonně postiženi tehdejším režimem, a na druhé straně je stále pravomocně odsouzený, a to je schizofrenní situace, kterou může odstranit rehabilitace," řekl dnes Müller novinářům. Cílem je podle něj vyřešit soudně takový rozpor.
Soudce ústeckého soudu Josef Šíp dnes konstatoval, že věc je nutné projednat na základě vyjádření Ústavního soudu v soudním senátu, tedy za přítomnosti přísedících. U okresních soudů však byla funkce přísedících už dříve zrušena a soudu se nepodařilo je na dnešek zajistit. Přísedící jsou nadále přítomni u trestních věcí na krajském soudu. Šíp jednání odročil na 8. července.
Státní bezpečnost se o Švestku zajímala mimo jiné kvůli tomu, že podepsal Chartu 77, byl v kontaktu s disidenty a undergroundem. Švestka se podle informací na webu organizace Paměť národa narodil 15. listopadu 1959 v Jablonci nad Nisou. Po základní škole nastoupil na střední chemickou školu v Ústí nad Labem. Velmi rychle se seznámil s tzv. máničkami. S touto skupinou se názorově i politicky silně identifikoval. V roce 1986 byl při akci Asanace donucen k emigraci do Rakouska, kde žije částečně dodnes. Je držitelem ceny za účast ve třetím odboji.