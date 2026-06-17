Soud vyměřil ženě za odložení novorozence do popelnice v Ústí n.L. 12 let vězení

Autor: ČTK
  0:17aktualizováno  15:39
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský soud dnes nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let za mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku žena zaplatit 340.000 korun za vzniklou újmu, řekl soudce Martin Parolek. Obhajoba se odvolala. Ženu obžaloba viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest.

Živého a zdravého novorozence našel kolemjdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce nato zadržela tehdy devatenáctiletou ženu. Kvůli velmi chladnému počasí hrozilo miminku podchlazení, které mohlo skončit jeho úmrtím.

"Dítě vnímala jako problém. Soustředila se na to, jak to vyřeší ve svůj prospěch, ne ve prospěch dítěte," uvedl Parolek. Dokazování podle něj prokázalo, že se obžalovaná dopustila skutku, který popsala obžaloba. Zdůraznil, že si žena byla vědomá toho, že dítě mohlo zemřít. Do kontejneru jej odložila poté, co nad tím několik hodin přemýšlela. Soudce uvedl, že žena tak jednala s rozmyslem. Trest pod spodní hranicí zvolil soud kromě jiného s ohledem na ženin horší psychický stav, který před soudem popsali znalci.

Žalobce Vladimír Jan navrhl obžalované deset let odnětí svobody. Podle něj se před soudem prokázalo jednání, které je jí kladeno za vinu. Jan řekl, že trestnou činnost v podstatě přiznala a ačkoli popřela, že by o svém těhotenství věděla, její tvrzení vyvrátila svědkyně. Ta před soudem vypověděla, že se jí obžalovaná s těhotenstvím svěřila na sociální síť Instagram. Svědkyni poslala fotografii těhotenského břicha i novorozeného chlapce. Fotografie poslala obžalovaná tak, aby si je svědkyně mohla prohlédnout jen jednou.

Státní zástupce se však ve své závěrečné řeči pozastavil nad znaleckými posudky z oborů psychiatrie a psychologie. Z nich vyplynulo, že obžalovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti. "Obžalovaná nebyla schopna si plně uvědomit dopad svého chování. Nedokázala si uvědomit že na prvním místě ohrozila život svého dítěte," uvedl Jan k závěrům posudků. Zároveň řekl, že obžalovaná věděla, že miminko může zemřít. Žena uvedla, že doufala, že novorozence někdo najde živého. Ke smrti dítěte podle žalobce nedošlo jen náhodou. S ohledem na posudky nicméně státní zástupce navrhl mimořádné snížení trestu odnětí svobody.

Obhajoba navrhla zproštění obžaloby, případně překvalifikování skutku na vraždu novorozence matkou. Za takový čin hrozí tři až osm let vězení. Obhájkyně Barbora Pohludková navrhla podmíněný trest na spodní hranici či pod ní. Argumentovala tím, že žena měla kvůli svému psychickému stavu sníženou schopnost zvládat mimořádné životní situace. "V daném okamžiku reagovala tak, jak ve své osobnostní struktuře uměla," uvedla advokátka. Soudce řekl, že znalec jednoznačně vyloučil možnost, že by obžalovaná byla rozrušená v souvislosti s porodem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na úpravu motorového příšlapu, aby kolo uhánělo jako o závod. Policie je proti tomu prakticky bezmocná.

Ministr životního prostředí dnes ve Vrchlabí jmenuje nového šéfa KRNAP

ilustrační snímek

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Vítěze výběrového...

18. června 2026,  aktualizováno 

Fontána na Náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 17. června 2026  23:18

V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu

ilustrační snímek

Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně vzniklo z větší části jako improvizace. Album The Köln...

17. června 2026  20:56,  aktualizováno  20:56

Soupeř Česka pod lupou: JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League

Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku.

Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...

17. června 2026  20:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná

ilustrační snímek

Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, už Vrchní soud v Praze projednat...

17. června 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška

ilustrační snímek

Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem N.O.B.L, který působí v hulvácké kolonii Bedřiška. Spolek...

17. června 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Fenomén jménem Švihopis. Češi skáčou přes švihadlo od Chorvatska po Peru

Jen si to představte. Panoráma a švihadlová výzva.

Švihadlo už dávno nepatří jen na školní hřiště. Stovky Čechů a Slováků si ho v posledních letech balí i na dovolenou a skáčou přes něj od evropských pláží až po exotické destinace. Letní projekt...

17. června 2026  19:36

Drak Lužan povstal s pruhovaným štítem. Zbrojovka Brno představuje novou identitu

Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před...

Končí žlutá a opouští se kruh. Fotbalová Zbrojovka si pro návrat do první ligy připravila revoluci nejen v kádru, ale také v logu. Štít zvedá tradici k přelomu tisíciletí a připomíná éru pod názvem...

17. června 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Jablonec nad Nisou zdobí nové velkoplošné malby, zapojila se i místní mládež

Jablonec nad Nisou zdobĂ­ novĂ© velkoploĹˇnĂ© malby, zapojila se i mĂ­stnĂ­ mlĂˇdeĹľ

Nové velkoplošné malby, takzvané muraly, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje streetartový umělec Dmitrij Proškin známý pod přezdívkou Chemis,...

17. června 2026  17:36,  aktualizováno  17:36

Lysá n.Labem chystá větší investici do městských bytů v Milovicích,vymění výtahy

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá výměnu výtahů v bytových domech v Milovicích, kde má většinu městského bytového fondu. Předpoklad nákladů je do 27 milionů...

17. června 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Plzeňský sbor Kajetán si vybojoval postup na světový šampionát sborů

ilustrační snímek

Kvalifikaci na prestižní světový šampionát pěveckých sborů, který se uskuteční v roce 2027 v Tokiu, si vybojoval plzeňský pěvecký sbor Kajetán. Na 15. ročníku...

17. června 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Žijeme Pardubice rozšířilo základnu a chce ve volbách první nebo druhé místo

Ĺ˝ijeme Pardubice rozĹˇĂ­Ĺ™ilo zĂˇkladnu a chce ve volbĂˇch prvnĂ­ nebo druhĂ© mĂ­sto

Uskupení Žijeme Pardubice rozšířilo před komunálními volbami svou základnu o další partnerské subjekty a osobnosti. Věří, že širší platforma mu dává větší...

17. června 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.