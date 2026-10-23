Ústecký soud dostal návrhy na přezkoumání voleb z velkých měst i malých obcí

Autor: ČTK
  17:40aktualizováno  17:40
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb z velkých měst i malých obcí. Rozhodl zatím v jednom případě z Kryr na Lounsku, kde návrh zamítl, protože byl podán předčasně. Dva návrhy se týkají Moldavy na Teplicku, kde soud rozhodoval už kvůli vyškrtnutí voličů ze seznamu. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. Termín pro podání návrhů k volbám skončil dnes v 16:00.

Jako první se u soudu objevil návrh, který se týkal Kryr. Navrhovatel ho podal předčasně, proto se jím soud nezabýval a zamítl ho. Stejný člověk podal později návrh ještě jednou. Stížnosti přišly také k volbám v Mostě a Chomutově. Mosteckého magistrátu se týká návrh Jakuba Ihnačince, který byl na kandidátce vítězného uskupení ProMOST na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Z Chomutova minulý týden přišel návrh od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové. ČTK řekla, že má pochybnosti o spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku.

Podání návrhu k soudu podle mosteckého primátora Marka Hrvola (ProMOST) nijak nezdržuje ani nekomplikuje povolební vyjednávání. Na pokračování dosavadní koalice se vítězné hnutí ProMOST dohodlo s ANO. V Chomutově zatím nepadlo definitivní rozhodnutí o tom, kdo povede magistrát další čtyři roky.

Dvě stížnosti na komunální volby se týkají Moldavy na Teplicku. Volby v malé krušnohorské obci vyhrálo uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna, který krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí. Několik z nich se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl.

Moldava pro život získala pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají dva. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Na soud se obrátilo SNK a Hlas obce. V Moldavě se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo.

Soud obdržel také návrhy z Roudnice nad Labem na Litoměřicku, Habrovan na Ústecku, Břvan a Slavětína na Lounsku. Řeší také návrh, který nebyl podepsán. Soud se proto obrátil na člověka, jehož jméno bylo uvedené v kolonce navrhovatel. Žena uvedla, že návrh nepodala a chce se obrátit na policii.

Návrh na přezkum voleb obdržel krajský soud ještě z Duchcova na Teplicku, Boleboře na Chomutovsku, Hřenska na Děčínsku, Žiželic nedaleko Žatce na Lounsku, kde jsou tři návrhy od jedné osoby, a Šluknova na Děčínsku.

Soud musí o návrhu rozhodnout do 20 dnů ode dne, kdy byl zveřejněn na úřední desce.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České lakrosistky sní o olympiádě. Do Los Angeles vede cesta přes Španělsko

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový...

24. října 2026  11:25,  aktualizováno  12:10

Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...

24. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zlínská zoologická zahrada připravila program v duchu svátku Halloween

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří...

24. října 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

V galerii v Liberci vystavují tři umělkyně z Polska, Slovenska a Česka

ilustrační snímek

V krajské galerii Lázně v Liberci dočasně přibyla díla tří umělkyň ze tří zemí. Na výstavách, které potrvají do března příštího roku, se zabývají ženskou...

24. října 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK...

24. října 2026  8:47,  aktualizováno  8:47

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...

23. října 2026  10:32,  aktualizováno  24. 10. 10:20

Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší...

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

24. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hříšnice Carmen se v Brně probudí z amerického snu. Slavný příběh ožije v nové verzi

Generálka muzikálu Carmen, příběh z New Yorku v Městském divadle Brno. Marco...

První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...

24. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026).

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Moravské divadlo a filharmonie v Olomouci připravují bezpečnostní cvičení

ilustrační snímek

Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu...

24. října 2026,  aktualizováno 

Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....

Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...

24. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×