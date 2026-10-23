Ústecký soud dostal návrhy na přezkoumání voleb z velkých měst i malých obcí

Krajský soud v Ústí nad Labem dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb z velkých měst i malých obcí. Rozhodl zatím v jednom případě z Kryr na Lounsku, kde návrh zamítl, protože byl podán předčasně. Dva návrhy se týkají Moldavy na Teplicku, kde soud rozhodoval už kvůli vyškrtnutí voličů ze seznamu. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu. Termín pro podání návrhů k volbám skončil dnes v 16:00.
Jako první se u soudu objevil návrh, který se týkal Kryr. Navrhovatel ho podal předčasně, proto se jím soud nezabýval a zamítl ho. Stejný člověk podal později návrh ještě jednou. Stížnosti přišly také k volbám v Mostě a Chomutově. Mosteckého magistrátu se týká návrh Jakuba Ihnačince, který byl na kandidátce vítězného uskupení ProMOST na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Z Chomutova minulý týden přišel návrh od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové. ČTK řekla, že má pochybnosti o spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku.
Podání návrhu k soudu podle mosteckého primátora Marka Hrvola (ProMOST) nijak nezdržuje ani nekomplikuje povolební vyjednávání. Na pokračování dosavadní koalice se vítězné hnutí ProMOST dohodlo s ANO. V Chomutově zatím nepadlo definitivní rozhodnutí o tom, kdo povede magistrát další čtyři roky.
Dvě stížnosti na komunální volby se týkají Moldavy na Teplicku. Volby v malé krušnohorské obci vyhrálo uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna, který krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí. Několik z nich se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl.
Moldava pro život získala pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají dva. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Na soud se obrátilo SNK a Hlas obce. V Moldavě se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo.
Soud obdržel také návrhy z Roudnice nad Labem na Litoměřicku, Habrovan na Ústecku, Břvan a Slavětína na Lounsku. Řeší také návrh, který nebyl podepsán. Soud se proto obrátil na člověka, jehož jméno bylo uvedené v kolonce navrhovatel. Žena uvedla, že návrh nepodala a chce se obrátit na policii.
Návrh na přezkum voleb obdržel krajský soud ještě z Duchcova na Teplicku, Boleboře na Chomutovsku, Hřenska na Děčínsku, Žiželic nedaleko Žatce na Lounsku, kde jsou tři návrhy od jedné osoby, a Šluknova na Děčínsku.
Soud musí o návrhu rozhodnout do 20 dnů ode dne, kdy byl zveřejněn na úřední desce.