Ústecký soud obdržel návrhy na přezkum voleb v Chomutově a Kryrech na Lounsku

Ústecký krajský soud obdržel návrhy na přezkum voleb v Chomutově a Kryrech na Lounsku. Z Chomutova podala podnět lídryně hnutí Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku, řekla ČTK. Navrhovatel z Kryr se k věci odmítl vyjádřit. Na správní soudy se mohou lidé obracet ode dneška do 23. října.
"V jednom volebním okrsku jsme zjistili, že nemáme započítané hlasy našich kandidátů. Vyskytly se tam dvě nuly, což je nesmysl. Protože nás dělí od třetího mandátu 88 hlasů, rozhodli jsme se obrátit na soud," uvedla Soukupová. "Stalo se nám to už při minulých volbách," dodala s tím, že hnutí neusiluje o nové volby, ale pouze o napravení údajné chyby.
Za Kryry podal návrh na přezkum voleb místostarosta Petr Ulke, lídr na kandidátce uskupení Společná budoucnost pro Kryry, Běsno, Stebno, Strojetice, které volby vyhrálo. "Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Nechci o tom mluvit. Rozhodne soud," řekl.
Soudní dohru už měly letošní volby v Moldavě, kde starosta vyškrtl ze seznamu 22 voličů. Podle něj na úřad přicházeli neznámí lidé s nově podepsanou nájemní smlouvou a chtěli se stát novými obyvateli Moldavy. Vyškrtnutí voliči zavolali policii, se kterou sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Ústecký krajský soud v pondělí rozhodl o doplnění dvou lidí do seznamu voličů na Moldavě. Na soud se obrátilo ještě dalších 17 lidí s návrhem na opravu nebo doplnění stálého seznamu voličů obce Moldava. Tento návrh soud zamítl. Volby v obci by se musely konat znovu, pokud někdo podá návrh na jejich opakování a soud takovému návrhu vyhoví.
Po volbách v roce 2022 dostal soud podněty na volby v Děčíně, Krupce, Teplicích a Loučné pod Klínovcem a Moldavě. Zamítl všechny návrhy s výjimkou Moldavy. Tam se volby opakovaly v lednu 2023.